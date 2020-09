Hủy án vụ bắn người nhưng không để lại đầu đạn

Ngày 21-9, TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm vụ án giết người. Ba bị cáo bị truy tố tội danh trên là Đỗ Hoàng Minh (sinh năm 1986) Đinh Quyết Thắng (sinh năm 1984), Phạm Xuân Tín (sinh năm 1988, cùng ngụ tại TP.HCM). Nạn nhân tử vong là Tăng Thành.



Các bị cáo tại tòa sơ thẩm. Ảnh: C.H.

Trước đó, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Minh tử hình, Thắng tù chung thân và Tín 16 năm tù. Cả ba sau đó có đơn kháng cáo, theo đó, Tín và Thắng xin HĐXX xem xét phần hình phạt, Minh thì nói mình không phải chủ mưu.

Minh đồng thời cũng khẳng định không chém anh Thành mà chỉ dùng súng bắn đạn cao su. Theo Minh, loại súng này không thể gây ra cái chết cho anh Thành, khi khám nghiệm không có đầu đạn trên người nạn nhân. Mức án tử hình với bị cáo là quá nặng.

Trong buổi xét xử phúc thẩm, đại diện VKS nhận định hành vi của các bị cáo có đủ yếu tố cấu thành tội giết người. Bị cáo Minh quanh co chối tội nhưng căn cứ vào các chứng cứ, có đủ cơ sở kết luận Minh, Thắng đã chuẩn bị hung khí là súng và dao để bắn, chém nạn nhân.

Bị cáo Thắng tuy không được rủ rê nhưng biết rõ mục đích của bị cáo Minh nên cùng Minh đến nhà lấy dao. Các bị cáo đã dùng dao, súng chém, bắn anh Thành khiến nạn nhân tử vong.

Tín biết Minh và Thắng đánh bị hại, sau khi nghe tiếng súng của Minh bắn anh Thành đã dùng cây bồ cào lao đến đánh vào đầu bị hại. Do đó, Tín phải chịu chung trách nhiệm với hai bị cáo còn lại.

VKS đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo.

Bào chữa cho bị cáo Minh, luật sư cho rằng vụ án có nhiều tình tiết chưa được điều tra làm rõ, chưa chứng minh được nguyên nhân cái chết của nạn nhân có phải do Minh gây ra hay không?

Kết luận giám định nạn nhân chết không phù hợp với cơ chế hình thành vết thương. Kết luận giám định xác định nguyên nhân gây ra cái chết cho nạn nhân là do cơ chế đâm, không xác định nạn nhân chết do hung khí là súng gây ra.

Quá trình điều tra xác minh hiện trường đã vi phạm tố tụng, cụ thể là không có chữ ký của kiểm sát viên. Đại diện VKS cho rằng bị cáo Minh là người gây ra cái chết cho nạn nhân là chưa đủ cơ sở. Kết luận giám định mâu thuẫn với cơ chế hình thành vết thương.

Cũng theo luật sư, giám định viên xác định vết thương trên cơ thể nạn nhân là do súng gây ra, như vậy là mâu thuẫn. Giám định viên cho rằng nghi do súng bắn tên nhưng không đưa ra được cơ chế hình thành cũng như cụ thể súng bắn tên có dây như thế nào.

Ngoài ra, khi mổ tử thi không thu hồi được đầu đạn trong cơ thể của bị hại. Do đó, luật sư đề nghị HĐXX hủy án để điều tra xác định rõ nguyên nhân chết của nạn nhân là do súng bắn hay do bị đâm.

HĐXX nhận định, qua những dữ liệu cũng như lời khai của các bị cáo tại tòa cho thấy không đủ cơ sở giải thích vết thương trên người nạn nhân Thành là do đạn gây ra. Không đủ cơ sở giải thích những vết thương do bàn cào để lại trên người nạn nhân là nguyên nhân gây ra cái chết cho anh Thành.

Như vậy, cơ quan điều tra chưa làm rõ nạn nhân Thành chết là do bị đâm hay do súng bắn. Ngoài ra, quá trình điều tra chưa làm rõ nhân chứng trực tiếp có mặt tại hiện trường.

Từ những điều trên, HĐXX tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Theo hồ sơ, khoảng 16 giờ ngày 13-6-2018, anh Tăng Thành chở anh Nguyễn Thanh An đến căn nhà không số (nhà Minh nuôi gà đá, huyện Hóc Môn, TP.HCM) để lấy loa nghe nhạc nhưng Minh không có nhà mà có anh Phạm Trung Tín (người sửa chữa chuồng gà cho Minh). Sau đó Thành và Tín xảy ra mâu thuẫn, Tín gọi điện cho Minh nói Thành hăm dọa sẽ đốt nhà gà.

Lúc này Minh và Thắng đang xem đá gà ở Thị trấn Hóc Môn liền chạy về cách nhà gà 20m lấy một con dao và một súng ngắn, Thắng lấy một con dao cùng đến nhà gà của Minh. Đến nơi, thấy Thành ngồi gần cửa nhà gà, Thắng và Minh xông vào vung dao chém. Minh còn dùng súng bắn một phát vào bắp tay phải xuyên vào ngực phải của Thành. Lúc này Tín đang đứng sau bức tường (cách chuồng gà 20m), nghe thấy tiếng nổ liền lấy cây cào đất bổ trúng vai Thành khiến Thành ngã gục. Nạn nhân tử vong sau khi nhập viện. Được biết, sau bản án sơ thẩm, hôm 1-8. TAND cấp cấp tại TP.HCM xử phúc thẩm. Tuy nhiên, cho rằng cần triệu tập thêm KSV phiên sơ thẩm và một số nhân chứng nên tòa quyết định hoãn.