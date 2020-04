Hy hữu: 1 bé gái được cấp 2 giấy khai sinh

Sở Tư pháp: Hủy giấy khai sinh cấp sau Ngày 25-3 vừa qua, Sở Tư pháp TP.HCM đã có văn bản gửi Phòng Tư pháp quận 7 về vụ việc này. Theo văn bản, sau khi nhận được thông tin về sự việc, Sở Tư pháp tiến hành xác minh, kiểm tra các tài liệu kèm theo báo cáo xác minh hộ tịch của Phòng Tư pháp quận Phú Nhuận. Sở thống nhất với nhận xét của Phòng Tư pháp quận Phú Nhuận việc đăng ký khai sinh cho trẻ Hoàng Gia H. tại UBND phường 13, quận Phú Nhuận là đúng theo quy định của Luật Hộ tịch. Văn bản nêu theo khoản 4 Điều 5, khoản 1, khoản 2 Điều 12 Luật Hộ tịch thì mỗi sự kiện hộ tịch chỉ được đăng ký tại một cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền. Nghiêm cấm các hành vi cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật, cam đoan, làm chứng sai sự thật để đăng ký hộ tịch. Giấy tờ hộ tịch được cấp cho trường hợp đăng ký hộ tịch vi phạm quy định nói riêng trên đều không có giá trị và phải thu hồi, hủy bỏ. Đối với hồ sơ đăng ký khai sinh tại UBND phường Tân Hưng, quận 7 có giấy chứng sinh của trẻ được lưu trong hồ sơ là giấy chứng sinh bổn nhì (tức giấy chứng sinh cấp lần hai) do BV Từ Dũ cấp. Xác minh phía BV Từ Dũ cho thấy bà T. đã cố tình cung cấp sai sự thật là bị mất giấy chứng sinh để được BV cấp giấy chứng sinh bổn nhì. Sau đó, bà T. dùng giấy chứng sinh bổn nhì đăng ký giấy khai sinh cho trẻ tại UBND phường Tân Hưng. Trong khi đó, giấy chứng sinh bản chính của trẻ không bị mất và được cha cháu bé giữ và làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con tại UBND phường 13, quận Phú Nhuận. Nhằm đảm bảo nguyên tắc đăng ký hộ tịch và bảo vệ quyền lợi chính đáng của trẻ em, căn cứ Điều 70 Luật Hộ tịch, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp quận 7 tham mưu, trình UBND quận 7 thu hồi, hủy bỏ giấy khai sinh do UBND phường Tân Hưng, quận 7 cấp cho cháu bé. BV Từ Dũ: Cấp lại giấy chứng sinh đúng ThS-BS Trần Thị Ngọc, Phó Trưởng Phòng kế hoạch tổng hợp BV Từ Dũ, cho biết: Theo quy định, khi mẹ và bé chuẩn bị xuất viện thì cha cháu bé hoặc người thân có thể lấy giấy chứng sinh cho bé nếu người đó mang đầy đủ giấy cần thiết theo quy định của BV. Trường hợp này, ông N. (chồng bà T.) là người đi lấy giấy chứng sinh và hoàn tất các thủ tục xuất viện cho vợ con vào ngày 22-5-2019. Ngày 5-7-2019, bà T. đến BV Từ Dũ làm đơn xin cấp lại giấy chứng sinh. Trong đơn bà T. khẳng định giấy chứng sinh của cháu bé bị mất, bà cam kết chịu trách nhiệm về lời khai trước pháp luật. Đơn xin cấp lại giấy chứng sinh của bà T. có xác nhận của công an địa phương về việc con bà chưa làm giấy khai sinh. Vì bà T. đã cung cấp đầy đủ thủ tục, yêu cầu của BV nên BV đã tiến hành cấp lại giấy chứng sinh (bản cấp lại) theo đúng quy định của pháp luật.