Hy hữu: Văn phòng luật sư kiện thân chủ

TAND tỉnh Phú Yên vừa hủy quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của TAND huyện Sơn Hòa, giao hồ sơ cho tòa án này tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định.

Đây là vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng dịch vụ pháp lý giữa nguyên đơn là Văn phòng luật sư B (Phú Yên) với bị đơn là bà NTC (trú huyện Sơn Hòa).

Theo trình bày của nguyên đơn, ngày 18-11-2009, Văn phòng luật sư B ký hợp đồng dịch vụ pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bà C. trong vụ án tranh chấp quyền lợi đối với 73,1 ha cây keo giữa bà này với Ban quản lý rừng phòng hộ huyện.

Theo hợp đồng, Văn phòng luật sư B được hưởng 40% giá trị tài sản sau khi công việc giải quyết xong. Tuy nhiên, khi TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xử giám đốc thẩm , bà C. nắm chắc phần thắng nên không thực hiện đúng với thỏa thuận như hợp đồng đã ký kết.

Ngày 8-5-2019, TAND huyện Sơn Hòa xử sơ thẩm lần hai, hai luật sư của Văn phòng luật sư B tham gia phiên tòa đã bị bà C. từ chối. Kết quả phiên tòa, HĐXX tuyên buộc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện phải trả cho bà C. 332,8 triệu đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 6-12-2019, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên y án sơ thẩm.

Ngoài ra, khi khởi kiện, bà C. còn mượn của văn phòng 12 triệu đồng để đóng tiền tạm ứng án phí và chi phí định giá. Do vậy, Văn phòng luật sư B khởi kiện yêu cầu bà C. phải thanh toán 133,12 triệu đồng và 12 triệu đồng bà này đã mượn trước đó, tổng cộng là 145,12 triệu đồng.

Bà C. không đồng ý trả 133,12 triệu đồng phí dịch vụ pháp lý , chỉ đồng ý trả 12 triệu đồng đã mượn. Theo bà, sau phiên tòa phúc thẩm lần một ngày 26-4-2012, bà C. thua kiện nên đã đến Văn phòng luật sư B để chấm dứt hợp đồng pháp lý nhưng không lập biên bản. Do đó, bà đã hết nghĩa vụ pháp lý với Văn phòng luật sư B.

Sau đó, bà C. gửi đơn đến cấp giám đốc thẩm tại Đà Nẵng đề nghị xem xét lại nhằm đảm bảo quyền lợi cho bà. Tòa án cấp giám đốc thẩm đã hủy hai bản án sơ, phúc thẩm. Xét xử lại, tòa đã tuyên án như trên.

Quá trình thụ lý, giải quyết vụ án giữa Văn phòng luật sư B và bà C., ngày 14-7, TAND huyện Sơn Hòa ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự.

Lý do là bà C. chưa nhận được tiền từ Ban quản lý rừng phòng hộ huyện theo bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Phú Yên. Vì thế, bà C. chưa vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng mà các bên đã thỏa thuận vì hợp đồng này vẫn còn trong thời hạn thực hiện. Văn phòng luật sư B kháng cáo.

VKSND huyện Sơn Hòa ban hành quyết định kháng nghị đề nghị TAND tỉnh Phú Yên hủy quyết định định chỉ giải quyết vụ án dân sự nêu trên.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, TAND tỉnh Phú Yên nhận thấy bà C. đã nhận được số tiền 50 triệu đồng. Quá trình giải quyết vụ án, tòa cấp sơ thẩm chưa thu thập tài liệu, chứng cứ đầy đủ, có sai lầm trong việc đánh giá chứng cứ.

Từ đó, tòa chấp nhận kháng cáo và kháng nghị, tuyên hủy quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của TAND huyện Sơn Hòa.