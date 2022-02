Ngày 16-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã có thông báo kết luận giám định liên quan đến vụ bé gái NTVA tám tuổi bị bạo hành, đánh chết ở quận Bình Thạnh.



Thông báo được gửi đến mẹ ruột của bé do phó thủ trưởng CQĐT ký. Dựa trên căn cứ kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, CQĐT thông báo nguyên nhân chết của cháu NTVA (sinh năm 2013) trong vụ án giết người, che giấu tội phạm và hành hạ người khác xảy ra tại căn hộ chung cư Saigon Pearl , phường 22, quận Bình Thạnh phát hiện vào ngày 22-12-2021.

Kết luận giám định nêu nguyên nhân chết của nạn nhân là chết do phù phổi cấp và sốc chấn thương.





Liên quan vụ án trước đó, VKSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam của công an đối với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (sinh năm 1996, quê Gia Lai) về tội giết người và hành hạ người khác.



VKS cũng đã phê chuẩn các quyết định của công an đối với bị can Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1985, cha ruột cháu V.A) về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Trước đó, Công an TP.HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự và tội che giấu tội phạm theo Điều 389 BLHS. Và các quyết định khởi tố đối với hai bị can Trang và Thái.



Cả hai bị Công an quận Bình Thạnh bắt khẩn cấp vào ngày 22-12-2021. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh chuyển hồ sơ vụ án này lên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý. VKSND quận Bình Thạnh cũng chuyển hồ sơ lên VKSND TP.HCM để thụ lý theo thẩm quyền.



Hai bị can vụ án Trang và Thái. Ảnh: PLO

Đây là một vụ án đau lòng, nạn nhân là đứa trẻ 8 tuổi không có khả năng chống cự, tự vệ. Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Thái sau khi ly dị sống chung như vợ chồng với Trang cùng con gái 8 tuổi. Quá trình sống chung Trang đã nhiều lần đánh đập cháu A. bằng tay, cây, roi. Là người cha nhưng Thái nhiều lần chứng kiến Trang đánh đập, hành hạ con mà không ngăn cản. Thậm chí có lần Trang hành hạ cháu A thì Thái có cùng chửi mắng và đánh con.



Phục hồi dữ liệu camera tại căn hộ mà Thái đã xoá để tránh phát hiện của cơ quan chức năng, công an xác định được từ 14 đến 18 giờ ngày 22-12-2021, Trang đã liên tục đánh, đạp… khiến cháu A tử vong.