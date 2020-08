Kết quả vụ tuổi 14 giám định thành 17

Ngày 27-8, sau nhiều ngày nghị án, TAND huyện Bình Chánh (TP.HCM) xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Ngọc Quang (27 tuổi, ngụ Hậu Giang) ba năm sáu tháng tù về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.



Có giấy khai sinh vẫn giám định tuổi

Trước đó, phiên tòa được xét xử kín ngày 20-8. Tại tòa, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Quang từ hai năm đến hai năm sáu tháng tù.

Trong khi đó, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (luật sư bảo vệ cho bị hại) cho rằng tại tòa, bị cáo không ăn năn hối cải, không thành khẩn khai báo và đề nghị phạt Quang 4-5 năm tù mới đủ tính răn đe.

HĐXX quyết định nghị án kéo dài và ngày 27-8 đã tuyên án như trên.

Đây là vụ án mà Pháp Luật TP.HCM từng nhiều lần phản ánh. Cụ thể, ngày 17-11-2019, cháu NTB (SN 2005) bị người đàn ông làm chung ở xưởng sản xuất nón bảo hiểm tên Nguyễn Ngọc Quang chở vào khách sạn quan hệ tình dục. Ngay khuya hôm đó, gia đình cháu B. đã đến Công an xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) tố cáo.

Sự việc được chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh. Ngày 2-12 và 16-12-2019, Công an huyện Bình Chánh thông báo kết luận giám định, khẳng định có tế bào nam trong vùng hậu môn của cháu B. và ADN của Quang có hiện diện trong vùng phết hậu môn của cháu B.

Tuy nhiên, ngày 6-1-2020, Công an huyện Bình Chánh có thông báo Kết luận giám định số 157A với nội dung: “Qua quá trình khám lâm sàng và kết quả cận lâm sàng, chứng tỏ hiện tại bé B. có độ tuổi từ trên 17 đến gần 17 tuổi sáu tháng. Như vậy, tại thời điểm bị cho là bị xâm hại thì B. đã hơn 17 tuổi”.

Điều đáng nói là trong hồ sơ gia đình bị hại nộp cho Công an huyện Bình Chánh có giấy khai sinh của cháu B. và sổ hộ khẩu của gia đình. Theo giấy này, cháu B. sinh ngày 2-1-2005, tức tại thời điểm xảy ra sự việc, cháu mới hơn 14 tuổi.



Bị cáo Nguyễn Ngọc Quang tại phiên tòa ngày 20-8. Ảnh: Ý LINH

Truy cứu hình sự sau khi giám định lại

Sau khi nhận kết quả giám định, mẹ của cháu B. liên tục khiếu nại và cầu cứu cơ quan chức năng.

Pháp Luật TP.HCM đã có loạt bài phản ánh, phân tích. Sau phản ánh của báo, chiều 3-2, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM Lê Minh Tấn đã ký Văn bản 3269 gửi trưởng Công an huyện Bình Chánh đề nghị làm rõ hành vi của Nguyễn Ngọc Quang có xâm hại tình dục cháu B. hay không.

Sở này đề nghị Công an huyện Bình Chánh nhanh chóng điều tra, khởi tố đối với Quang. Bởi vì hành vi của Quang có dấu hiệu cấu thành tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo Điều 145 BLHS và Nghị quyết 06/2019 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao. Nghị quyết này hướng dẫn giải quyết các vướng mắc trong thực tiễn xét xử và việc tổ chức xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi.

Hơn nữa, giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định Luật Hộ tịch và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn có liên quan. Nếu Công an huyện Bình Chánh nhận thấy có vấn đề nghi vấn thì cũng có thẩm quyền điều tra, xác minh tính pháp lý của nó. Việc Công an huyện Bình Chánh trưng cầu giám định tuổi của cháu B. nhằm vào việc gì, trong khi bé đã có giấy khai sinh?

Ngay sau đó, Trung tâm Giám định pháp y - Sở Y tế TP.HCM đã tiến hành giám định lại đối với cháu B. Kết quả giám định lần này cho thấy cháu B. trên 14 tuổi chín tháng, dưới 15 tuổi bốn tháng.

Từ kết quả giám định lại, cơ quan tiến hành tố tụng đã truy cứu trách nhiệm hình sự với Quang về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.