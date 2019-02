Kháng nghị vì tòa xử sai thẩm quyền

Lập luận của tòa về thẩm quyền xét xử Trong phần tuyên án, chủ tọa đã giải thích lý do bác bỏ đề nghị của đại diện VKS cũng như của luật sư về việc chuyển hồ sơ vụ án lên TAND tỉnh. Theo đó, HĐXX cho rằng ông Thinh chỉ khởi kiện tranh chấp một phần diện tích đất, không liên quan đến quyền lợi của người thứ ba. Bị đơn có yêu cầu hủy giấy đỏ nhưng trong giấy này ông Thinh chỉ có 624 m2, phần 120 m2 còn lại đã chuyển nhượng cho người khác và được cấp giấy đỏ từ năm 2007. Do đó, yêu cầu hủy giấy đỏ không ảnh hưởng tới quyền lợi của người thứ ba. Từ đó, HĐXX khẳng định việc không đưa người thứ ba vào tham gia tố tụng là đúng, yêu cầu chuyển vụ án lên TAND tỉnh là không có căn cứ. Thư ký tòa từng ngồi vụ liên quan Tại tòa, luật sư còn cho rằng thư ký của phiên tòa (dân sự sơ thẩm) này lại chính là thư ký từng ngồi ở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử con trai bà Ninh vào năm 2013 (hiện bản án đã bị cấp phúc thẩm tuyên hủy). Diện tích đất đang tranh chấp cũng là mảnh đất trong vụ án mà con trai bà Ninh bị truy cứu trách nhiệm hình sự, do đó hai vụ án có liên quan trực tiếp với nhau. Điều này là vi phạm thủ tục tố tụng.