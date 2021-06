Đã khởi tố ba vụ án, năm bị can Tháng 11-2020, TTCP ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác; kiểm tra, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại một số dự án ở tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, TTCP thanh tra 32 dự án, ba trường hợp chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. TTCP phát hiện phần lớn các dự án trên có sai phạm. Theo một lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, hiện công an tỉnh đang điều tra sai phạm tại sáu dự án. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố ba vụ án tại bốn dự án gồm vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại khu đất trụ sở cũ của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa; vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án Nha Trang Golden Gate; vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai quy định xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam năm cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa gồm Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh (đều là cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa); Đào Công Thiên, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh; Võ Tấn Thái, Lê Mộng Điệp (đều là cựu giám đốc Sở TN&MT).