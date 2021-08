Ngày 29-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) phối hợp với VKSND huyện Diễn Châu tống đạt quyết định khởi tố bị can Hoàng Thị Hồng (48 tuổi, trú thôn 2, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu) về tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 28-8, VKSND huyện Diễn Châu đã có quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Hồng của Công an huyện Diễn Châu.

Do bị can Hồng đang là F1, phải cách ly y tế tập trung nên Công an huyện Diễn Châu phối hợp với VKSND huyện Diễn Châu và Công an xã Diễn Kỷ, chính quyền địa phương đến khu cách ly tập trung để thực hiện tống đạt các quyết định.



Bà Hồng lột quần áo (ảnh nhỏ), khóa trái cửa, không chịu đi

cách ly y tế tập trung. Ảnh: CA

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, bà Hồng từng tiếp xúc gần với người dương tính với COVID-19 (F0) nên là F1. Theo quy định tại Nghệ An, các trường hợp F1 phải đi cách ly y tế tập trung nhưng bà Hồng không hợp tác.



Tối 23-8, Công an xã Diễn Kỷ cùng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Diễn Kỷ đến nhà cưỡng chế, đưa bà Hồng đi cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, bà không đi cách ly y tế, vẫn ở nhà sinh hoạt bình thường. Cán bộ y tế và chính quyền địa phương giải thích, bà cũng không chấp hành.

Mặc dù lực lượng chức năng đã kiên trì vận động, thuyết phục và giải thích hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng bà Hồng không những không chấp hành mà còn khóa cửa và có các hành động lột quần áo, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ. Công an xã và các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Diễn Kỷ đã cưỡng chế, đưa bà đi cách ly tập trung tại điểm cách ly Trường Mầm non xã Diễn Kỷ.