Khởi tố cựu phó cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế

Tối 8-6, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an thông tin VKSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với ông Nguyễn Việt Hùng (cựu phó cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế).

Ông Phạm Hồng Châu (cựu trưởng phòng Đăng ký thuốc, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế) cùng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo đó, hai bị can này vào ngày 3-6 đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can liên quan vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Cục Quản lý Dược và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Ngay sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn các quyết định, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện các quyết định, lệnh trên đối với bị can Hùng và Châu.



Các bị cáo nghe tuyên án tại phiên phúc thẩm ngày 20-5. Ảnh: H.Y

Trước đó, ngày 28-12-2019, Cơ quan An ninh điều tra cũng đã khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thu Thủy (cựu phó trưởng phòng quản lý giá thuốc Cục Quản lý Dược).



Hiện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, làm rõ sai phạm của các bị can và trách nhiệm của những người có liên quan theo quy định pháp luật.

Mới đây, ngày 20-5, TAND Cấp cao tại TP.HCM quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, bác kháng cáo của bảy bị cáo trong vụ buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma (VN Pharma).

Các bị cáo đã giúp sức cho Nguyễn Minh Hùng (cựu Tổng giám đốc VN Pharma) để hợp thức hóa hồ sơ, nhập 9.300 hộp H-Capita rồi nâng khống giá trị để bán kiếm lời.

Tháng 10-2019, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Võ Mạnh Cường (cựu giám đốc Công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C, người môi giới cho VN Pharma mua lô thuốc giả) 20 năm tù, Hùng 17 năm tù về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Các đồng phạm còn lại bị tuyên phạt từ ba năm án treo đến 12 năm tù.

Ngoài ra, trong tiến trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 31-10-2019, ông Hùng và sáu đồng phạm tiếp tục bị khởi tố về hành vi tương tự do móc nối với Võ Mạnh Cường mua bốn loại thuốc kháng sinh không rõ nguồn gốc, xuất xứ là Kafotax - 1000, Kaderox - 250, H2K Levfloxacin và H2K Coprofloxacin bán hết ra thị trường.