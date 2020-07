Khởi tố gây oan, nguyên thượng tá công an bị kỷ luật cảnh cáo

Mới đây, UBKT tỉnh Đắk Nông đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với thượng tá Dương Thanh Quế, nguyên Trưởng phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Đắk Nông), nguyên Trưởng Công an huyện Tuy Đức.

Ông Quế bị kỷ luật do đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự dẫn đến làm oan đối với vợ chồng ông Nguyễn Văn Võ (sinh năm 1963) và Nguyễn Thị Thưởng (sinh năm 1962, đều trú tại xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức).

Ông Quế cũng để Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức ký Quyết định khởi tố bị can trái quy định của pháp luật dẫn đến quá trình điều tra, truy tố và xét xử gây oan sai đối với hai vợ chồng cựu chiến binh nói trên.



Vợ chồng ông Võ trong ngày được đại diện cơ quan tố tụng xin lỗi công khai vì đã kết án oan. Ảnh HT

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Sơn, nguyên Trưởng Công an thị xã Gia Nghĩa (nay là TP Gia Nghĩa) cũng bị kỷ luật cảnh cáo.

Theo UBKT tỉnh, trong quá trình công tác ông Sơn do thiếu kiểm tra, đôn đốc cán bộ trong hoạt động điều tra, dẫn đến bỏ lọt tội phạm trong vụ đánh nhau gây thương tích.

Ông này cũng thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra để cán bộ cấp dưới thực hiện sai quy trình giải quyết vụ đánh bạc; tham mưu, đề xuất kỷ luật đối với một số đồng chí cán bộ công an trong đơn vị không tương xứng với mức độ vi phạm. Ngoài ra ông Sơn còn có hành vi quản lý, sử dụng kinh phí an ninh - quốc phòng năm 2016, 2017 không đúng quy định.

Liên quan đến vụ kết án oan hai vợ chồng cựu chiến binh ở Đắk Nông, trước đó TAND tỉnh Đắk Nông đã xử lý các công chức có hành vi sai phạm.

Cụ thể ông Nguyễn Hồng Chương, thôi giữ chức vụ Chánh án TAND huyện Tuy Đức và đã bị điều chuyện công tác đên đơn vị khác, bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Ông Phạm Văn Quân, Thẩm phán TAND huyện Tuy Đức, bị bố trí công tác khác và bị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Trước đó, đại diện cơ quan tố tụng làm oan đã có buổi xin lỗi công khai đối với vợ chồng ông Võ.