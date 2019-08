Khởi tố người giết vợ rồi tự tử, bỏ lại ba con nhỏ

Công an tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu đã khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Toàn (SN 1984, Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi giết người. Đặc biệt nạn nhân bị sát hại là chị Nguyễn Thị Oanh (SN 1987, Vĩnh Phúc) chính là vợ của bị can này.



Bị can được cấp cứu tại bệnh viện.

Toàn và chị Oanh là vợ chồng hợp pháp và đã có ba con chung đang độ tuổi vị thành niên (lớn nhất 12 tuổi, nhỏ nhất 5 tuổi). Quá trình chung sống, Toàn thường xuyên đánh vợ, chửi con nên chị Oanh đã xin ly hôn.

Đầu năm 2018, chị Oanh thuê nhà sống cùng với ba con. Tháng 9-2018, Toàn đi theo vào và sống chung nhà với vợ con. Tại đây, Toàn vẫn tiếp tục bạo hành vợ. Chuyện đánh vợ gây ồn ào nên Công an xã Châu Pha TP Vũng Tàu đã mời lên làm việc, răn đe về hành vi này. Tại cơ quan Công an Toàn cam kết không tái phạm.

Khoảng 22 giờ, ngày 26-7, nhậu xong Toàn về nhà, chửi mắng rồi dùng tay tát nhiều cái vào mặt vợ. Sau đó, hai bên xảy ra cãi vã.

Đến Khoảng 1 giờ sáng 27-7, Toàn kéo chị Oanh ra bãi đất trống bên cạnh căn nhà rồi dùng dao hành hung khiến chị Oanh tử vong. Sau đó, Toàn tự tử nhưng được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên sống sót.