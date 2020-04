Khởi tố tài xế lùi xe làm chết bé 20 tháng rồi xóa dấu vết

Chiều 28-4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vinh (33 tuổi, trú phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.



Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Đ.L

Theo Công an thị xã Hoàng Mai, Vinh bị khởi tố theo điểm c khoản 2 Điều 260 BLHS 2015 (gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn, khung hình phạt từ 3 năm đến 10 năm).

Như PLO đã đưa tin, trưa 22-4, người thân của bé chưa tròn hai tuổi (con chị P.T.Y.N, trú phường Quỳnh Phương) đi làm về không thấy bé đâu nên đi tìm kiếm.

Lúc này, tài xế Vinh (sống gần và cũng là họ hàng nhà chị N) cũng sang tham gia tìm kiếm bé. Vinh giả vờ nhiệt tình tìm kiếm bé khắp làng. Ông ngoại và mẹ của cháu cảm thấy việc chẳng lành nên đã nhờ 10 người đào, bới tìm ở bãi cát sỏi ở nhà kho cũng không thấy bé.

Người dân bên đường đã trích xuất camera an ninh, thấy Vinh lùi xe cán trúng bé rồi bế bé đi đâu đó nhưng Vinh vẫn lớn tiếng chối cãi.

Sau đó, gia đình bàng hoàng phát hiện thi thể bé để dưới hố sâu có phủ cát lên trên.

Quá trình điều tra cho thấy sáng 22-4 Vinh điều khiển xe tải đi chở cát. Trong lúc lùi xe trên đường làng, do thiếu quan sát nên Vinh đã lùi xe trúng cháu bé con cua vợ chồng chị N. Phát hiện sự việc, thay vì báo với người dân và cơ quan chức năng thì Vinh bế bé đi giấu ở hố gần bãi rác. Vinh dùng cát phủ lên vết máu ở hiện trường rồi lái xe đi.

Sau khi khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera, công an đã quyết định bắt giữ Vinh để phục vụ công tác điều tra.