Không dễ cấp quốc tịch Việt Nam cho trẻ con lai

Cần Thơ còn 25 trẻ chưa có giấy khai sinh Theo bà Phan Quỳnh Dao, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ, địa phương đang thực hiện tốt Công văn số 460 ngày 17-4-2018 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp (về việc kiểm tra, rà soát và đăng ký hộ tịch cho trẻ em có yếu tố nước ngoài). Để đảm bảo việc giải quyết vấn đề hộ tịch cho trẻ em thường xuyên, liên tục, Sở Tư pháp đã có văn bản đề nghị UBND quận/huyện bổ sung, hoàn chỉnh việc kiểm tra, rà soát trẻ em là con của công dân VN với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn. Trên cơ sở danh sách rà soát, UBND quận/huyện tăng cường giải quyết việc đăng ký khai sinh cho các trẻ chưa được đăng ký khai sinh, đáp ứng về thủ tục theo quy định pháp luật về hộ tịch. Đồng thời, Sở Tư pháp cũng tham mưu cho UBND TP Cần Thơ ban hành công văn giao cho các đơn vị (công an, Sở Y tế, Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH, UBND quận/huyện) tạo điều kiện thuận lợi để các cháu được đến trường, đăng ký hộ tịch, chăm sóc sức khỏe… Qua thống kê đến tháng 11-2018, toàn TP Cần Thơ có 958 trẻ em là con của công dân VN với người nước ngoài. Hiện có 933 trẻ đã đăng ký khai sinh; 25 trẻ chưa được đăng ký khai sinh, các địa phương đang xác minh, tổng hợp hồ sơ xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Cũng theo bà Dao, đối với nhóm trẻ em được sinh ra tại Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, có hộ chiếu ghi quốc tịch nước ngoài khi về VN sinh sống thì được cấp giấy khai sinh theo quy định. Theo đó, các nội dung về họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch được ghi giống như hộ chiếu của trẻ. Đây là cách sớm đảm bảo quyền lợi cho các em vì nhiều gia đình khó khăn, không có điều kiện liên hệ với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài tại VN để được cấp giấy tờ. Bởi khi trẻ sống ở VN quá lâu thì sẽ hết hạn hộ chiếu do nước ngoài cấp, nếu để hết thời hạn này thì không còn loại giấy tờ nào khác. HẢI DƯƠNG Gặp khó vì hộ chiếu hết hạn Trong căn nhà xập xệ ở ấp Thuận Tiến A, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long, bà Nguyễn Thị Khâu tỏ ra vui mừng khi đứa cháu ngoại sáu tuổi tên Wang Ruiying - Vương Thúy Ảnh (quốc tịch Trung Quốc) vừa được vào lớp 1. Bà Khâu kể,do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên con gái út là Nguyễn Thị Kim Hoàng đã quyết định lấy chồng Trung Quốc với hy vọng có chút tiền giúp đỡ cha mẹ. Sau thời gian chung sống với gia đình chồng, chị Hoàng thấy không thể tiếp tục nên năm 2016 chị đã ôm bé Ảnh vừa tròn bốn tuổi về VN. Khi dắt con về, người mẹ không mang bất cứ giấy tờ gì của con ngoài cuốn hộ chiếu nhưng tính đến nay thì đã hết hạn. Vì thế, gia đình nhờ vả khắp nơi nhưng không thể làm khai sinh cho bé. Sau đó, gia đình bà Khâu được địa phương hướng dẫn dịch tên bé từ hộ chiếu ra tiếng Việt để đăng ký và bé đã được đi học. Tuy nhiên, gia đình vẫn lo lắng là không biết bé Ảnh được học tới lớp mấy và kết quả học tập có được công nhận hay không bởi hiện bé Ảnh vẫn chưa có giấy khai sinh và không có quốc tịch VN. HẢI DƯƠNG