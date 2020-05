Không khởi tố tội làm lộ bí mật nhà nước vụ VN Pharma

Chiều 18-5, kết thúc phiên phúc thẩm vụ VN Pharma buôn bán thuốc ung thư giả, TAND Cấp cao tại TP.HCM quyết định nghị án kéo dài, tuyên án vào ngày 20-5 tới.

Trước giờ HĐXX vào nghị án, người đại diện của ông Ngô Nhật Phương đã cung cấp cho tòa thông báo không khởi tố vụ án đối với kiến nghị của VKS về vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định bảo vệ bí mật nhà nước.



Ông Ngô Nhật Phương, người cung cấp tài liệu tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: PLO

Theo thông báo này, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ theo kiến nghị của VKSND TP.HCM. Kết quả cơ quan an ninh điều tra đã quyết định không khởi tố vụ án.

Cụ thể, ngày 25-10-2019, VKSND TP.HCM có kiến nghị gửi đến liên quan việc ông Phương cung cấp cho CQĐT một số tài liệu. Cụ thể là bản phôtô Công văn 390 ngày 19-4-2018 do Ban cán sự Đảng Bộ Y tế phát hành và các tài liệu nguồn gốc thuốc H-Capita, được Bộ Y tế thu thập liên quan đến Công văn mật số 77 ngày 27-4-2018 của Bộ Y tế trong vụ án này.

Tháng 10-2019, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Minh Hùng (cựu chủ tịch VN Pharma) 17 năm tù, Võ Mạnh Cường (cựu giám đốc Công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C) 20 năm tù về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Các đồng phạm còn lại bị tuyên phạt từ ba năm án treo đến 12 năm tù. Ngoài ra, tòa còn áp dụng thêm hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.



Thông báo của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an. Ảnh: HY

Bản án sơ thẩm xác định các bị cáo đã có hành vi làm giả giấy tờ, chứng từ... để nhập khẩu lô thuốc 9.300 hộp H-Capita rồi nâng khống giá trị để bán kiếm lời. Toàn bộ lô thuốc làm giả về nguồn gốc xuất xứ, tạp chất định danh không đủ tiêu chuẩn, hồ sơ kỹ thuật thuốc đã bị làm giả, thuốc là thuốc kém chất lượng. Hai bị cáo Cường, Hùng đóng vai trò chủ mưu của vụ án.

HĐXX kiến nghị CQĐT, VKSND Tối cao nhanh chóng điều tra kết luận những hành vi đã tách ra khỏi vụ án này. Ông Raymundo có vai trò đặc biệt quan trọng vì vậy kiến nghị CQĐT nhanh chóng điều tra, xác minh, làm rõ.

Hiện nay, việc cấp phép nhập khẩu thuốc còn nhiều lỗ hỏng đề nghị Bộ Y tế nhanh chóng sửa đổi chính sách để tránh tình trạng tương tự.

Đồng thời, thông quan vụ án này có hiện tượng các công ty dược nhập thuốc nâng khống giá làm cho giá thuốc nhập trên thị trường rất cao ảnh hưởng đến người dân đặc biệt người nghèo nên kiến nghị Bộ Y tế có biện pháp rà soát và điều chỉnh lại giá thuốc.