Kịch tính vụ định giá kính xe hơi bị vỡ

Tự mâu thuẫn với mình Đầu năm 2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Cửu từng ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can với lý do hết thời hạn điều tra nhưng chưa có kết luận định giá lại tài sản thiệt hại. Ngày 27-3-2020, HĐĐG tỉnh Đồng Nai ra kết luận như trên để cơ quan điều tra dựa vào đó ra kết luận điều tra lần thứ bảy. Điều đáng nói là trước đó hai lần HĐĐG có văn bản từ chối định giá với lý do không có căn cứ để xác định giá trị thực còn lại của kính xe tại thời điểm xảy ra vụ án. Ngay cả VKS huyện cũng từng cho rằng việc lấy số tiền thay kính mới 100% để xác định thiệt hại, không trừ khấu hao là gây bất lợi cho bị can Sử và từng đình chỉ điều tra. Tuy nhiên, đến ngày 8-11-2019, chính VKS huyện lại lấy số tiền thay kính mới 100% để xác định giá trị tài sản thiệt hại trong vụ án là 2,8 triệu đồng...