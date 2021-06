(PLO)- Ba cơ quan tố tụng đề xuất chấp thuận chủ trương cho thí điểm xét xử trực tuyến những vụ án hình sự đối với các bị cáo đang bị tạm giam tại nhà giam giữ của Công an TP Thủ Đức.

(PLO)- Bộ Công an điều động Phó giám đốc Công an Bình Thuận làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân.