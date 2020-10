Kiến nghị điều tra bị hại dù thương tật 79%

Một bị hại khác vượt đèn đỏ chỉ vi phạm hành chính Tại phiên tòa, luật sư (LS) bào chữa cho rằng Đạt không phạm tội vì đây là sự kiện bất ngờ. Khi thấy anh Sơn vượt đèn đỏ, bị cáo buộc phải đánh lái sang trái để không xảy ra hậu quả. Còn ông Trịnh chở ba, vượt đèn đỏ dẫn đến va chạm là người có lỗi trực tiếp… LS bảo vệ cho bị hại thì đồng tình với cáo trạng truy tố Đạt nhưng cho rằng cần xem xét hành vi của anh Sơn và bị cáo thiếu quan sát dẫn đến va chạm, ông Trịnh cũng vượt đèn đỏ. Theo LS, anh Sơn có lỗi trực tiếp, bị cáo Đạt rẽ trái là lỗi gián tiếp, ông Trịnh là lỗi gián tiếp. Nếu anh Sơn không vượt đèn đỏ thì vụ việc không xảy ra nghiêm trọng. LS này cho rằng đây là lỗi hỗn hợp nên phải xem xét trách nhiệm bồi thường của anh Sơn và ông Trịnh, mức độ lỗi như thế nào thì bồi thường tương đương. Cạnh đó, chủ chiếc xe do bị cáo Đạt điều khiển cũng phải liên đới bồi thường dân sự. HĐXX nhận định lời trình bày của LS bào chữa cho bị cáo là không có cơ sở vì khi đến giao lộ, bị cáo đã chủ quan, không giảm tốc độ, thiếu quan sát nên khi gặp tình huống bất ngờ không xử lý kịp. Sau khi va chạm với mô tô do anh Sơn điều khiển vượt đèn đỏ, bị cáo đã đánh lái sang trái. Bị cáo buộc phải thấy trước hậu quả khi đánh lái sang trái có thể dẫn đến va chạm vào các xe khác. Thực tế xe bị cáo đã va chạm vào xe máy do ông Trịnh điều khiển, tai nạn xảy ra làm bà Bông chết. Trường hợp này lỗi của anh Sơn chỉ là lỗi hành chính, không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của bà Bông.