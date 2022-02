Con của nạn nhân yêu cầu khởi tố hung thủ Ông Đỗ Thanh An (con bà Khanh, nay 49 tuổi) đã dành hàng chục năm trời tự thu thập, điều tra, lần theo dấu vết hung thủ. Chính ông An là người xác định được Trương Đình Chi về quê vợ ở Quy Nhơn, Bình Định, nhập hộ khẩu nhà cha vợ rồi thay tên đổi họ từ Trương Đình Chi, sinh năm 1956 thành Lê Minh Sơn, sinh năm 1954. Ông An làm đơn tố cáo. Công an tỉnh Bình Thuận lập tức cử trinh sát đến Bình Định. Tuy nhiên, sau đó người đàn ông tên Lê Minh Sơn và vợ đột nhiên biến mất. Sau nhiều năm vẫn không tìm được người này, đến khi tìm được thì đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự nên ngày 5-1 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận và VKSND tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã mời ông An đến làm việc về tang vật vụ án (1,6 lượng vàng) và các thủ tục bồi thường thiệt hại liên quan đến cái chết của mẹ ông. Tuy nhiên, ông An đã làm đơn khiếu nại, đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận và VKSND tỉnh Bình Thuận hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án ngày 5-1, khôi phục quyết định khởi tố vụ án, đồng thời ra quyết định khởi tố hung thủ.