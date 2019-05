Kỳ án giết mẹ: Viện vẫn đề nghị án tử hình

Thấy gì từ kết luận giám định pháp y? Một luận điểm rất đáng chú ý khác được các LS nêu ra nhằm chứng minh Vi Văn Phượng không thể gây án, đó là kết luận giám định liên quan tới thời gian tử vong của bà Vui. Theo LS Vũ Thị Nga, kết luận giám định pháp y của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định thời gian nạn nhân chết sau bữa ăn cuối cùng (lúc 6 giờ 30 sáng) là 3-5 tiếng. Tuy nhiên, theo các tài liệu khoa học, thời gian trung bình để dạ dày con người tiêu hóa thức ăn là một tiếng 30 phút đối với thức ăn nhẹ, ba tiếng đối với thức ăn trung bình và bốn tiếng đối với thức ăn nhiều mỡ. Ngày xảy ra vụ án, bà Vui được xác định ăn mì tôm, đây là loại thức ăn nhẹ, do vậy thời gian tiêu hóa không thể lên tới 3-5 tiếng. Sau đó, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giải thích rằng có nhiều yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng tiêu hóa thức ăn của bà Vui, như răng rụng nhiều, niêm mạc dạ dày chợt loét… Tuy nhiên, mì tôm là loại thức ăn khá mềm nên không cần dùng quá nhiều đến chức năng của răng. Việc cho rằng vì bà Vui rụng nhiều răng dẫn tới tiêu hóa chậm là không thuyết phục. Theo LS Nga, nếu đúng như phân tích ở trên, thời điểm bà Vui chết sẽ sớm hơn rất nhiều so với 11 giờ 15 như kết luận điều tra và cáo trạng nêu, đồng nghĩa với việc Phượng ngoại phạm vì khoảng thời gian này bị cáo không có mặt ở nhà.