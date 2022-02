Trong ngày đầu năm mới, khi mọi gia đình vui vẻ sum vầy thì ông Đỗ Thanh An một mình lặng lẽ ngồi viết đơn khiếu nại quyết định đình chỉ điều tra vụ án của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận.



Vụ án giết người, cướp tài sản từ 42 năm trước mà mẹ ông An là nạn nhân đành phải đành kép lại trong khi hung thủ chưa phải chịu một hình phạt nào, dù là nhỏ nhất của pháp luật do hết thời hiệu truy cứu TNHS.

Khi vụ án xảy ra, các cơ quan chức năng lúc đó đã ra thông báo truy tìm đối với ông Lê Minh Sơn (tên khác là Trương Đình Chi - một người bị tình nghi là hung thủ). Từ đó đến nay, cơ quan điều tra không khởi tố bị can và có lệnh truy nã đối với nghi phạm.

Trong tinh thần của pháp luật hình sự, mọi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố phải được tiếp nhận đầy đủ, giải quyết kịp thời. Vậy, liệu cơ quan công an đã làm hết, làm tròn trách nhiệm khi người con trai nạn nhân ròng rã hàng chục năm trời để tố giác tội phạm nhưng mọi hành động của ông đều được trả lời bằng sự im lặng.

Giá như cơ quan công an có thể lưu tâm nhiều hơn đến những tố giác của ông An để nhanh chóng xác định tội phạm và có một lệnh truy nã kịp thời thì rất có thể đã không có một kết luận điều tra “Hết thời hiệu truy cứu TNHS”.



Ảnh: PN

Vụ án khép lại do thời hiệu truy cứu TNHS đã hết như đổ đi tất cả tâm sức của người con trai dành cả thanh xuân bôn ba từ Bắc vào Nam, không lập gia đình để lần mò dấu vết kẻ sát hại mẹ mình.

Sự nỗ lực hết mình của người con mồ côi mẹ được đáp trả bằng cái kết hung thủ đã nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật hơn 40 năm, nay lại thoát án ngoạn mục.

Ngoài ra, kỳ án này còn ông Võ Tê - một thầy thuốc Nam lương thiện phải ôm nỗi oan giết người, cướp tài sản xuống suối vàng.

Dù ông đã được thả sau năm tháng biệt giam nhưng trong mắt người đời, ông vẫn như người phạm tội. Rồi ông còn bị hàng xóm xa lánh, họ hàng ở quê không nhìn mặt. Các con ông không được học hành đến nơi đến chốn, cũng không có điều kiện đi kêu oan cho cha, sống trong sự ghẻ lạnh của người đời.

Thực tế cay đắng này là do sự chậm trễ ban hành quyết định đình chỉ điều tra bị can, xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại do bắt giam oan đối với ông của cơ quan chức năng.