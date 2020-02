Kỳ án giết người: Đình chỉ sai luật để né trách nhiệm

Đình chỉ điều tra nhưng không được bồi thường Tháng 7-2012, ông Đặng Văn Cường (trú xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên) chết tại nhà không rõ nguyên nhân. Hai tháng sau, từ một lá đơn tố giác nặc danh, năm công dân trên lần lượt bị bắt, khởi tố về tội giết người. Trải qua hơn 10 lần xét xử sơ thẩm, các bị cáo đồng loạt kêu oan, tố bị mớm cung, ép cung. TAND tỉnh Tuyên Quang nhiều lần tuyên trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Đến tháng 3-2015, CQĐT thay đổi quyết định khởi tố năm người từ tội giết người sang cố ý gây thương tích. Tiếp đó, vụ án xuất hiện tình tiết vợ nạn nhân xin rút yêu cầu khởi tố. CQĐT ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với cả năm công dân. Sau khi được trả tự do, năm người liên tục gửi đơn thư, gõ cửa các cơ quan tố tụng để kêu oan nhưng không được chấp nhận nên đã khởi kiện VKSND tỉnh Tuyên Quang. Tháng 11-2019, TAND tỉnh Tuyên Quang mở phiên tòa xét xử và quyết định đình chỉ vụ án dân sự nêu trên vì chưa đủ điều kiện khởi kiện. Tòa cho rằng các quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can và kết luận điều tra đều không có nội dung xác định các nguyên đơn bị oan sai và thuộc trường hợp được bồi thường.