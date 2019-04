Lại bế tắc vụ xây nhà trên đất hàng xóm

Ngày 26-4, tin từ UBND huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết liên quan đến việc xây móng, dựng nhà trên đất hàng xóm, ông Lê Sanh, Chủ tịch UBND xã Thắng Hải, đã tiếp tục có văn bản báo cáo cho huyện việc này.



Theo báo cáo, ngày 8-4, UBND xã đã tiến hành kiểm tra vị trí đất mà bà Nguyễn Thị Lễ lấn chiếm hơn 136 m2 của bà Hồ Thị Mai xây kiềng móng nhà, đã bị UBND huyện ra quyết định xử phạt hành chính ngày 15-2 buộc tháo dỡ. Tuy nhiên, gia đình bà Lễ không chấp hành mà tiếp tục xây dựng nhà tiền chế, mái lợp tôn có diện tích hơn 54 m2 trên móng nhà lấn chiếm. Gia đình bà Lễ tiếp tục xúc đất đổ vào nền nhà đã lấn chiếm và xây dựng trái phép.

Ngày 11-4, UBND xã tiếp tục kiểm tra và phát hiện bà Lễ thuê nhân công dùng tôn cao khoảng 4 m che xung quanh ngôi nhà tiền chế đã dựng. Tại buổi kiểm tra, UBND xã đã yêu cầu gia đình bà Lễ ngưng ngay việc dựng nhà trái phép trên đất của bà Mai và đề nghị gia đình nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt của huyện. Tuy nhiên, bà Lễ không chấp hành và tuyên bố tiếp tục hoàn thiện căn nhà tiền chế trên để dọn về ở vì căn nhà của gia đình bà đang ở đã bán cho người khác!



Căn nhà tiền chế mới dựng hiện nay. Ảnh: PHƯƠNG NAM



Móng nhà lấn chiếm của hàng xóm xây dựng trái phép trước đây. Ảnh: PHƯƠNG NAM

UBND xã Thắng Hải đề nghị UBND huyện Hàm Tân xem xét, có hướng chỉ đạo tiếp theo.

Tuy nhiên, theo gia đình bà Mai, tại buổi tiếp công dân do ông Văn Quý Ngọc - Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân tiếp, ông Ngọc một lần nữa hướng dẫn gia đình bà Mai khởi kiện hành vi lấn chiếm đất, xây dựng nhà trái phép của gia đình bà Lễ ra tòa.

Gia đình bà Mai đã gửi đơn đến VKSND huyện Hàm Tân đề nghị có biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật đối với gia đình bà Lễ. VKS có văn bản hướng dẫn, rằng vụ việc đã được UBND huyện Hàm Tân ra quyết định xử phạt hành chính vào ngày 15-2 kèm buộc bà Lễ phải khôi phục tình trạng ban đầu và trả lại đất đã chiếm trong vòng 30 ngày. Do đó, nếu bà Lễ không thực hiện thì gia đình bà Mai yêu cầu UBND huyện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính nêu trên. Nếu bà Lễ tiếp tục có hành vi xây cất trái phép thì báo cho chính quyền địa phương xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ này, ngày 23-4, Thượng tá Lê Trung Thành, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, cũng đã có phiếu chuyển đơn của gia đình bà Mai đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân để giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo kết quả cho thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh theo dõi, chỉ đạo.