Lại hoãn xử vụ liên quan đến cựu bí thư thị xã Bến Cát

Nội dung vụ án Trong thời gian từ năm 2005 đến năm 2008, bà Hồ Thị Hiệp (Giám đốc công ty An Tây) đã vay của BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn hơn 72 tỉ đồng, thể hiện qua 6 bản hợp đồng. Tài sản thế chấp khi vay gồm hơn 20 ha đất, nhà xưởng, máy móc của Công ty An Tây với trị giá theo thẩm định tài sản vào khoảng gần 81 tỉ đồng.



Đến năm 2008, công ty An Tây không có khả năng trả nợ nên BIDV đã đưa khoản vay này vào danh mục nợ xấu. Sau đó, phải bán tài sản thế chấp để thu hồi nợ.



Thông qua môi giới, bị cáo Khanh đã mua toàn bộ tài sản thế chấp của bà Hiệp với giá gần 46 tỉ đồng. Tuy nhiên, ngân hàng chỉ thu hồi được hơn 10 tỉ đồng, thiệt hại gần 36 tỉ đồng.



Ngoài ra, bị cáo Hùng, Lộc còn lỏng lẻo trong quản lý tài sản thế chấp để sót diện tích 1.689m2 đất trị giá hơn 748 triệu đồng của bà Nguyễn Hiệp Hảo thế chấp cho BIDV Tây Sài Gòn để cho Khanh quản lý, sử dụng.



Các bị cáo Linh, Luân, Tâm, Thọ biết hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 1.689m2 kê khai không đúng với nguồn gốc đất thực tế. Yuy nhiên, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện các thủ tục và ký xác nhận vào hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.