Ngày 21-9, TAND TP Cần Thơ xét xử (kín) sơ thẩm đã tuyên phạt Phan Thanh Toàn (41 tuổi) 20 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại tiền tổn thất tinh thần là 20 triệu đồng.



Bị cáo Toàn tại tòa ngày 21-9-2021. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, Toàn và bé T. ngụ cùng ấp ở một xã thuộc huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, có mối quan hệ quen biết với nhau do Toàn thường đến nhà ông nội của bé T. chơi.

Khoảng 10 giờ ngày 25-5-2020, Toàn đến nhà ông nội bé T. uống rượu cùng ông này. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, hai người nghỉ uống rượu, ông nội T. ra sau vườn mắc võng ngủ còn T. nằm võng trong khu vực nhà bếp.

Cùng lúc này, Toàn thấy bé T. (lúc này mới 5 tuổi) đang chơi trong nhà ông nội, không có người lớn ở bên nên Toàn nảy sinh ý định đồi bại. Sau đó, Toàn đi đến thực hiện hành vi với bé T. rồi cho bé 10 ngàn đồng, dặn bé không kể chuyện này cho ai biết.

Bé T. đi về nhà (cạnh nhà ông nội) kể lại toàn bộ sự việc cho cha ruột nghe. Sau đó, cha ruột bé đến công an xã trình báo sự việc.

Sau khi thực hiện hành vi với bé T., Toàn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, Công an huyện Thới Lai đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam và chuyển hồ sơ vụ án đến Công an TP Cần Thơ để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Đến ngày 11-5-2021, Toàn bị bắt tại xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.