Lấn cấn cơ quan chịu trách nhiệm bồi thường án oan

Ý kiến của báo Pháp Luật TP.HCM Thông tin từ các cơ quan chức năng cho thấy số ý kiến cho là VKSND Tuy Hòa phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nhiều hơn số ý kiến cho rằng TAND TP Tuy Hòa phải bồi thường. Đơn cử, có ba cơ quan cho là VKSND TP Tuy Hòa phải chịu trách nhiệm bồi thường. Gồm có: TAND TP Tuy Hòa, TAND Tối cao, Cục Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp). Trong khi đó, chỉ có mỗi VKSND TP Tuy Hòa cho rằng TAND TP Tuy Hòa phải bồi thường. Riêng VKSND Tối cao thì cho là CQĐT TP Tuy Hòa phải bồi thường. Tại buổi tọa đàm sáng 13-6, kết quả khảo sát của báo Pháp Luật TP.HCM cũng cho thấy số người chọn VKSND TP Tuy Hòa phải bồi thường nhiều hơn số người chọn TAND TP Tuy Hòa phải bồi thường và không ai chọn CQĐT phải bồi thường. Cùng căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 36 Luật TNBTCNN, báo Pháp Luật TP.HCM cũng cho rằng TAND TP Tuy Hòa phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị oan sai. Lý do là các quy định của điều luật này rất phù hợp với các diễn tiến trước, sau của vụ án, không có chữ nào có thể bị trật đi cả. Nói cách khác, trường hợp bị oan của bà Nguyễn Hồng Ngọc Anh thỏa mãn điều kiện cần (tòa sơ thẩm tuyên bị cáo có tội nhưng sau đó tòa phúc thẩm hủy án để điều tra lại) và cả điều kiện đủ (mà sau đó bị can được đình chỉ điều tra…) quy định trong điều luật nói trên. Ngoài ra, điều luật nói rõ là “mà sau đó bị can được đình chỉ” chứ không nêu ra tình huống đình chỉ sau khi VKS ra cáo trạng truy tố rồi tòa trả hồ sơ hay đình chỉ khi VKS không ra cáo trạng; điều luật cũng không yêu cầu VKS hay CQĐT đình chỉ thì mới thỏa mãn điều kiện đủ này. Do vậy, sẽ rất ổn thỏa, hợp lý khi áp dụng quy định này để giải quyết sự việc.