Lãnh án chung thân sau khi được hai bị án kêu oan giúp

Tại phiên xử, các bị cáo đồng tình với cáo buộc của VKS. Luật sư bào chữa cũng chỉ xin xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo nữ có con nhỏ. HĐXX nhận định bị cáo Bình chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép gần 1,7 kg ma túy, Thủy chịu trách nhiệm về khối lượng ma túy công an bắt quả tang hơn 705 g heroin và Lệ chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với gần 600 g heroin.



Bị cáo Bình (áo sơ mi xanh) cùng các đồng phạm. Ảnh: Hoàng Yến

Theo hồ sơ, tháng 6-2012, Bình cùng bạn bè đến một khách sạn ở quận Phú Nhuận (TP.HCM) thuê phòng để sử dụng ma túy. Tại đây, Thủy gặp Phan Văn Nghiệm đến thuê phòng giống Bình. Làm quen, Nghiệm biết Bình có nguồn cung ma tuý dồi dào nên sau đó nhiều lần liên lạc, đặt mua. Bình mua ma túy đá, heroin từ Trịnh Văn Kha rồi bán lại cho Nghiệm và nhiều người nghiện khác kiếm lời. Cạnh đó, Bình thuê Đoàn Thị Thu Hồng (chị em bạn dâu) giao nhận hàng. Một thời gian ngắn sau, Nghiệm và Hồng sa lưới. Còn Bình biết tin bỏ trốn sang Campuchia đến tháng 4-2017 mới ra trình diện.

Trước đó, trong thời gian điều tra vụ án, Kha bị bệnh qua đời trong trại giam Chí Hòa (Công an TP.HCM). Còn Nghiệm và Hồng từ năm 2014 thi hành án (THA) trong trại giam Thủ Đức (Bộ Công an) về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong thời gian THA, tháng 11-2016, Hồng và Nghiệm cùng nhau gửi đơn đến VKS TP.HCM. Trong đơn, Hồng trình bày rằng số ma túy Hồng giao cho Nghiệm là do Hồng mua từ Kha; không liên quan đến Bình. Tương tự, Nghiệm khẳng định Hồng là người bán ma túy chứ không phải Bình. Từ đó, công an ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với Bình nhưng CQĐT vẫn tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ.