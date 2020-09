Lãnh án chung thân vì đâm xe vào công an trên đường

TAND TP.HCM mới xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thành Long (sinh năm 1998) tù chung thân về tội giết người khi đang thi hành công vụ.

Tại tòa, bị cáo im lặng khi nghe nỗi đau của người vợ trẻ mất chồng, đứa con thơ mới sinh năm 2020 mất cha, vợ chồng già mất con trai...

Luật sư đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung vì vụ án còn nhiều tình tiết chưa rõ. Biên bản hiện trường như lời khai bị cáo không ghi rõ vị trí nạn nhân. Trong khi cáo trạng và kết luận điều tra cơ sự mâu thuẫn vấn đề này. Từ đây, luật sư nêu quan điểm cần làm rõ việc bị cáo có thấy bị hại vẫn lao xe đến hay người này xuất hiện bất ngờ khiến bị cáo lạc tay lái gây ra cái chết...



Bị cáo Nguyễn Thành Long. Ảnh: H.Y

Trước đó, đại diện VKS đề nghị phạt bị cáo án chung thân. VKS xác định hồ sơ thể hiện bị cáo cố tình lao vào người thi hành nhiệm vụ không phải bất ngờ, không phải lạc tay lái. Trong quá trình xét hỏi, HĐXX cũng đặt vấn đề về người đi cùng bị cáo khi xảy ra vụ án. Nói lời sau cùng bị cáo nhận mình sai, xin lỗi gia đình bị hại

Theo hồ sơ, khoảng 1 giờ sáng ngày 31-12-2019 Long cùng với một số bạn bè rủ nhau đi từ Hóc Môn sang Củ Chi để ăn uống. Long chạy xe máy chở một người ngồi phía sau cùng với xe Ngô Trung Nghĩa đi một mình. Nhóm còn lại đi trên 6 mô tô.

Nửa tiếng sau cả nhóm đến khu vực đường Song Hành quốc lộ 22, thị trấn Hóc Môn phát hiện Tổ cảnh sát giao thông trật tự gồm các nhiều đồng chí đang làm nhiệm vụ kiểm tra các xe bên phải đường theo chiều lưu thông của cả nhóm. Xe công an có bật tín hiệu đèn giao thông yêu cầu kiểm tra nên cả nhóm quay đầu bỏ chạy. Riêng xe Long và xe Nghĩa vẫn tiếp tục chạy thẳng với tốc độ 60-70km/h.

Nghĩa nhìn thấy một công an rọi đèn báo hiệu dừng xe nhưng không chấp hành, không giảm tốc độ chạy vượt qua tổ công tác. Long chạy xe phía sau nhìn thấy hai công an đang đứng dưới lề đường ra hiệu dừng xe. Tuy nhiên Long vẫn như Nghĩa lao thẳng về phía trước. Một công an nhanh chóng bước vào lề đường, Long đâm thẳng vào anh Nguyễn Phạm Thành Nhân đứng phía sau. Anh Nhân ngã xuống đường bất tỉnh. Còn Long thì bỏ chạy đến sáng thì đến công an đầu thú. Công an Nhân được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó tử vong chấn thương sọ não.