Ngày 7-9, TAND huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Toàn (45 tuổi, trú TP Biên Hòa) về tội giả mạo vị trí công tác.

Theo cáo trạng, chiều 17-5, trên Quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Xuân Lộc), tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện xe khách biển số 98B – 027.63 từ Bắc Giang vào TP.HCM chở năm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Sau đó, năm người Trung Quốc và năm người của nhà xe phải thực hiện cách ly y tế tại Trạm y tế xã Xuân Hưng.



Bị cáo Toàn tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: AX

Vì muốn thăm gặp người quen là người Trung Quốc đang bị cách ly tại Trạm y tế xã Xuân Hưng nên ông Cao Quốc Nam (ngụ TP Vũng Tàu) nhờ Toàn dẫn đi

Ngày 23-5, Toàn thuê ô tô của vợ chồng ông Đào Văn Bình và bà Phạm Thị Hồng Vân (ngụ phường Tân Biên, TP Biên Hòa) để làm phương tiện đi lại. Sau đó, cả ba cùng ra TP Vũng Tàu để đón ông Nam.

Chiều cùng ngày, khi tìm đến Trạm y tế xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc), Toàn cùng ông Nam và bà Vân xin vào thăm những người Trung Quốc đang bị cách ly nhưng bị lực lượng canh gác khu cách ly từ chối. Lúc này, Toàn đã gọi điện cho một cán bộ Đội An ninh Công an huyện Xuân Lộc và tự giới thiệu mình là cán bộ Cục A03-Bộ Công an xin được vào thăm những người Trung Quốc bị cách ly.

Do nghi ngờ Toàn giả mạo cán bộ nhà nước nên Công an huyện Xuân Lộc yêu cầu Công an xã Xuân Hưng nhanh chóng đến hiện trường xác minh vụ việc. Khi làm việc với cán bộ Công an xã Xuân Hưng, Toàn vẫn tự xưng mình là cán bộ của Cục A03 - Bộ Công an, đồng thời xuất trình "thẻ công vụ đặc biệt” tên Vũ Văn Toàn, chức vụ chuyên viên kinh tế, nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ của tổ giao để phục vụ công tác chiến lược.

Nhận định đây là thẻ giả mạo nên lực lượng Công an xã Xuân Hưng đã mời Toàn cùng những người liên quan về trụ sở công an xã làm việc. Tại đây, Toàn khai nhận thẻ công vụ giả.

Tại phiên xét xử, HĐXX căn cứ vào các chứng cứ, lời khai của bị cáo và những người liên; xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, quyết định tuyên phạt Toàn 12 tháng tù.