Lãnh án vì đánh vào mặt công an khi bị kiểm tra quán cà phê

HĐXX TAND TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) vừa xử sơ thẩm và tuyên phạt Kiều Văn Thanh (SN 1970, ngụ tại TP Gia Nghĩa) 12 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Cùng về tội danh này, HĐXX cũng đã tuyên phạt Nguyễn Công Trinh 9 tháng tù.

Trước đó, thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, UBND phường Nghĩa Thành (TP Gia Nghĩa) đã ban hành kế hoạch, quyết định thành lập đoàn kiểm tra trên địa bàn phường.



Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: Linh Xong

Ngày 9-4, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra quán cà phê Bâng Khuâng (tổ 4, phường Nghĩa Thành), tại đây tổ công tác phát hiện trong quán đang tập trung nhiều người, không đeo khẩu trang. Trong đó có bốn người trải chiếu đánh bài giải trí, còn những người khác ngồi uống nước.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Phan Thị Kim C. (SN 1987, chủ quán cà phê) về hành vi "không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người".

Trong lúc này, ông Kiều Văn Thanh (người cho thuê nhà) và ông Nguyễn Công Trinh (SN 1983, chồng bà C.) đến ngăn cản bà C. không cho bà ký vào biên bản vi phạm hành chính. Sau khi ông Trinh giật biên bản, cán bộ công an đã giật lại làm văn bản nhàu nát.

Cùng lúc, ông Thanh cũng lao vào, dùng tay đấm vào mặt ông cán bộ công an đang cầm biên bản khiến cán bộ này ngã xuống nền nhà. Hai người được đưa đến cơ quan Công an TP Gia Nghĩa để làm việc.