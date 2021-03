Lãnh án vì hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Ngày 19-3, TAND tỉnh Đắk Lắk xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Nguyên Chuân (sinh năm 1967, ngụ TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) 6 năm 6 tháng tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Theo cáo trạng, năm 2015, Chuân sử dụng điện thoại di động thường xuyên truy cập vào ứng dụng Youtube trên mạng internet có nội dung liên quan đến cái gọi là tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” (CPQGVNLT) do Đào Minh Quân sinh sống ở Mỹ cầm đầu.

Từ tháng 3-2017 đến tháng 3-2020, Chuân bỏ phiếu trưng cầu dân ý bầu Quân làm... tổng thống Đệ III Việt Nam cộng hòa, làm đơn xin tự nguyện tham gia vào tổ chức trên.



Bị cáo Trần Nguyên Chuân tại tòa. Ảnh: AĐ

Chuân trực tiếp tuyên truyền, lôi kéo Trương Văn Chúc tham gia trưng cầu dân ý và bầu Quân làm tổng thống Đệ III Việt Nam cộng hòa.

Ngày 8-3-2020, Chuân được tổ chức CPQGVNLT ký lệnh bổ nhiệm mang quân hàm thiếu tá, phụ trách phòng 3, Bộ tổng tham mưu của tổ chức này và được thuyên chuyển sang làm Phụ tá Bộ chỉ huy quân cảnh tư pháp của tổ chức.

Chuân tích cực đăng tải, chia sẻ các bài viết, đường dẫn, video phát trực tuyến và video phát trên Youtube có nội dung kêu gọi mọi người tham gia trưng cầu dân ý và tham gia vào tổ chức CPQGVNLT.

Chuân còn sử dụng mạng để vu khống, nói xấu lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ; tuyên truyền xuyên tạc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chuâu tích cực quảng bá, đề cao hình ảnh của Đào Minh Quân và các hoạt động chống phá của tổ chức do Quân cầm đầu.

Ngày 1-9-2020, Chuân bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt giữ. Tại cơ quan công an và tại phiên tòa, Chuân thừa nhận hành vi phạm tội.