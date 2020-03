Lãnh án vì làm lơ nhà xây trái phép ở Bình Chánh

Tòa phát thanh trực tiếp phiên xử Phiên xử này TAND huyện Bình Chánh đã áp dụng hình thức phát trực tiếp diễn biến phiên xử trên đài phát thanh huyện để phục vụ những người có nhu cầu theo dõi nhưng không thể đến tòa. Trao đổi với PV, ông Đỗ Quốc Đạt, Chánh án TAND huyện Bình Chánh, cho biết do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên tòa hạn chế người tham dự. Vì vậy, việc phát trực tiếp trên đài phát thanh sẽ là kênh thông tin giúp những người có nguyện vọng đến tham dự phiên tòa nhưng không đến được. Ngoài ra, việc phát thanh diễn biến phiên tòa nhằm tuyên truyền sâu rộng đến 16 xã, thị trấn trên địa bàn để người dân hiểu rõ nội dung phiên tòa, những vi phạm pháp luật đất đai để tránh. Theo đó, nếu người dân có nhu cầu chuyển nhượng đất, nhà thì phải đến cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn làm thủ tục theo đúng quy định. Chủ tịch và phó chủ tịch xã Vĩnh Lộc A nói gì? Theo hồ sơ, một số cán bộ liên quan đến vụ án này bị xử lý kỷ luật, trong đó ông Phan Thanh Nhã và bà Phan Thị Bích Liễu (chủ tịch và phó chủ tịch xã Vĩnh Lộc A) bị kỷ luật khiển trách. Lý do là hai người không kịp thời chỉ đạo xử lý do không nhận được báo cáo của bị cáo Bảo về trường hợp xây dựng không phép tại ấp 5A. Ông Nhã và bà Liễu được tòa xác định tham gia phiên xử với tư cách là người liên quan. Tại tòa, bà Liễu cho biết không nhận được báo cáo nào của bị cáo Bảo về những sai phạm xây dựng ở tổ 11, ấp 5. Theo bà Liễu, trước đây bà phụ trách mảng kinh tế, từ ngày 21-1-2019 mới phụ trách xây dựng... Ông Nhã trình bày ông làm chủ tịch xã từ năm 2018 nhưng không biết việc nhiều công trình xây dựng trái phép trên địa bàn. Theo đó, những công trình sai phạm trên địa bàn bị phát hiện thời gian qua vẫn đang trong quá trình xử lý. Ông Nhã nói: “Bà con nếu có nhu cầu mua bán hay chuyển nhượng đất, hãy liên hệ với chính quyền để được hướng dẫn và tìm hiểu về nguồn gốc đất cho cụ thể để tránh bị rơi vào những trường hợp đáng tiếc như trên…”.