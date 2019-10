Lấy phôi thai cho người nữ khác: Bộ Y tế sẽ làm việc với BV

Sáng nay, 12-10, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết ngày 14-10 tới đây, Bộ Y tế sẽ mời BV Bưu Điện lên để làm rõ về sự việc người chồng lấy phôi thai trữ đông của mình với vợ trong bệnh viện này để giúp một phụ nữ khác mang thai.



Ông Quang nói trường hợp báo chí đưa tin ông chồng lấy phôi thai trữ đông trong BV Bưu Điện để giúp người phụ nữ khác mang thai mà không phải vợ mình là trường hợp hi hữu, trước giờ chưa xảy ra lần nào như thế.



BV Bưu Điện, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Website BV

"Vào thứ hai tới (ngày 14-10), Vụ Pháp chế sẽ cùng Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em mời BV lên báo cáo cụ thể tình hình sự việc, xem cái phôi đó là ai quản lý, ai cho, người nào đưa cái phôi đó vào người phụ nữ khác, tại sao đưa, do bệnh viện làm sai hay người ta cố tình tráo người... Từ đó mới xem xét được rõ ràng xem trách nhiệm của BV trong vụ việc này tới đâu, hướng xử lý ra sao", ông Quang cho biết.



Thông tin cụ thể, BS. Nguyễn Thị Nhã - Trưởng đơn vị hỗ trợ sinh sản BV Bưu Điện, nơi xảy ra sự việc hi hữu này, cho biết: Có hai vợ chồng có hai phôi lưu trữ tại BV. Tháng 9-2018, người vợ đã sử dụng một phôi và sinh ra đứa con, một phôi còn lại vẫn để trữ đông trong BV.



Tháng 4-2019, người vợ nhận được điện thoại từ BV hỏi thăm sức khỏe thai nhi (từ phôi thứ hai) nên bất ngờ vì không chuyển phôi do không có ý định sinh thêm và con sinh trước đó mới hơn 7 tháng.



Khi trao đổi với BV, người vợ mới biết phôi đã chuyển ngày 2-4-2019, sau 14 ngày chuyển phôi, BV gọi cho người chồng thông báo đã đậu thai.



"Ông chồng đã lừa bà vợ lấy hết giấy tờ để đưa cho cô bồ đến BV chuyển phôi. Vì giấy tờ đầy đủ và đúng hết nên chúng tôi không phát hiện ra. Việc kiểm soát bệnh nhân trước khi vào thì đều đầy đủ hết giấy tờ cả hai vợ chồng đều ký, CMND thì chụp cách đó mười mấy năm nên chúng tôi không nhận diện được đó không phải là bà vợ", BS Nhã cho biết.



Về trách nhiệm của BV trong sự việc này, BS Nhã thừa nhận BV cũng có trách nhiệm là không nhận diện được bệnh nhân.



"Hậu quả của sự việc này để lại thực sự cũng không có gì. Bởi vì bản thân người vợ cũng không còn nhu cầu đẻ nữa, thậm chí bà ấy từng có ý định để hiến hoặc hủy đi và cô bồ của ông chồng có thai nhưng đã bị sảy rồi. Mục đích của người vợ muốn làm lớn chuyện lên là để người chồng mất việc", BS. Nhã nói.



BS Nhã thông tin thêm, để tránh sự việc tương tự xảy ra như trên, thứ hai tới BV sẽ triển khai xây dựng hệ thống nhận diện bệnh nhân bằng mống mắt, vân tay, chứ không thể nhìn đối chiếu CMND, giấy đăng ký kết hôn...