Lên Facebook chống Nhà nước bị phạt 11 năm tù

Ngày 15- 11, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Năng Tĩnh 11 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bị cáo Nguyễn Năng Tĩnh cũng bị phạt quản chế 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.



Nguyễn Năng Tĩnh

Tĩnh nguyên là giáo viên tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An.

Theo hồ sơ, ngày 20- 9- 2018, cơ quan điều tra nhận được Công văn số 1083 của Sở TT&TT tỉnh Nghệ An (kèm theo tài liệu liên quan) về việc phát hiện tại trang thông tin điện tử cá nhân trên mạng xã hội Facebook có tên Nguyễn Năng Tĩnh.

Trang này đăng tải, chia sẻ một số bài viết, hình ảnh, video có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm thấy Facebook Nguyễn Năng Tĩnh được lập và hoạt động từ năm 2011, đến ngày 17-6-2018.

Tài khoản cá nhân này đã được sử dụng để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung vi phạm pháp luật. Cơ quan An ninh điều tra phát hiện, thu thập được 22 bài viết, video, hình ảnh được đăng tải, chia sẻ trên trang Facebook Nguyễn Năng Tĩnh để tiến hành điều tra, xác minh.

Các tài liệu, chứng cứ thu thập đã chứng minh được Tĩnh chính là người lập và duy trì trang Facebook cá nhân mang tên “Nguyễn Năng Tĩnh”. Trước đó, lực lượng chức năng và Ban giám hiệu Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An đã yêu cầu thầy Tĩnh cam kết không thực hiện việc đăng tải các bài viết có nội dung xấu, vi phạm pháp luật lên mạng xã hội nhưng Tĩnh không hợp tác.

Tĩnh thông qua trang Facebook cá nhân đã móc nối với một số đối tượng cực đoan, phản động trong và ngoài nước để viết, quay video rồi tán phát, đăng tải, chia sẻ, bình luận các nội dung xuyên tạc bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phủ nhận thành quả cách mạng của dân tộc.

Các nội dung này còn phỉ báng chính quyền nhân dân, xuyên tạc lịch sử, xâm phạm chính quyền nhân dân và chế độ chủ nghĩa xã hội, nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngoài ra trang Facebook này còn có nội dung bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kích động người dân biểu tình, chống chính quyền; đăng tải các tài liệu có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; cung cấp thông tin bịa đặt nhằm gây mâu thuẫn giữa người dân và các cơ quan công quyền…