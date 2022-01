Chiều ngày 4-1, ba cơ quan tố tụng Công an TP.HCM, VKSND TP.HCM và TAND TP,HCM đã họp khẩn vụ bé gái NTVA tám tuổi bị bạo hành sau đó tử vong tại quận Bình Thạnh.

Tham dự cuộc họp, Công an TP.HCM có thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn , Phó Giám đốc Công an TP.HCM; đại tá Trà Văn Lào , Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM… cùng các điều tra viên. VKSND TP.HCM có lãnh đạo, các kiểm sát viên và TAND TP.HCM có bà Trịnh Ngọc Thúy - Phó Chánh án TAND TP.HCM cùng dự.