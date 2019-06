Lời xin lỗi cha vợ chớp nhoáng tại toà

Ngày 13-6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đoái Phước Thiện (SN 1984 tại Cà Mau) 16 năm tù về tội giết người.

Vụ án này đã trải qua nhiều phiên xử từ sơ thẩm đến phúc thẩm, sau đó vụ án điều tra, truy tố xét xử theo một tội danh khác. Tại phiên xử này, bị cáo Thiện cho rằng mình bị oan, không có hành vi như cáo buộc.

Đai diện VKS giữ quyền công tố tại phiên xử nhấn mạnh với bị cáo Thiện: Khi vụ án xảy ra chỉ có bị cáo và nạn nhân là vợ của bị cáo. Nay nạn nhân đã chết không có lời khai nhưng biên bản pháp y chính là bằng chứng, là lời khai thuyết phục nhất về những gì lúc đó xảy ra, chứ không phải bị cáo muốn khai thế nào cũng được.

Đồng tình với VKS, toà cũng cho rằng bị cáo không thành khẩn nên không xem xét giảm nhẹ một phần án cho Thiện...



Bị cáo Thiện nghe toà tuyên án

Theo đó, các cơ quan chức năng xác định trong lúc cãi nhau, Thiện đã nhiều lần dùng tay xô mạnh chị My - vợ của Thiện bị va đập đầu vào tường gây chấn thương. Trong đó có lần Thiện xô ngã chị My bật ngửa ra sau, chống hai tay lên cao gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Tuy nhiên, Thiện không thành khẩn khi chỉ khai nhận xô ngã chị My một lần là không đúng, trái với kết quả giám định pháp y và văn bản giải thích cơ chế hình thành thương tích trên cơ thể nạn nhân. Theo các kết luận, Thiện đã hơn một lần tác động mạnh vào người nạn nhân bằng một lực mạnh để đầu nạn nhân va đập vào vật tày dẫn đến chấn thương sọ não gây ra cái chết.

Đau lòng trước cái chết của con gái nhưng cha vợ của Thiện vẫn xin giảm án cho con rể và không yêu cầu bồi thường về dân sự. Còn bị cáo Thiện trước khi nói lời sau cùng đề nghị toà cho phép mình quay lại phía cha vợ để nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, khi được phép, diễn biến của việc xin lỗi của bị cáo này diễn ra trong chớp nhoáng, chỉ vài giây.



Bị cáo Thiện quay lại xin lỗi cha vợ trong chớp nhoáng

Theo hồ sơ, Thiện và chị My (sinh năm 1994) là vợ chồng và cùng trọ tại phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9. Đêm 10-4-2017, Thiện cho em trai mượn nhà để mời bạn bè về uống rượu.



Đến 0 giờ 15 ngày hôm sau, do em chồng cùng nhóm bạn say rượu, gây ồn ào không ngủ được nên chị My kêu cả nhóm đi nơi khác nhậu. Thiện cho rằng vợ có thái độ xúc phạm em của mình nên khi hai vợ chồng vào phòng ngủ đã dùng hai tay xô chị My ngã về phía sau, đầu đập vào vách tường.

Thiện khai sau đó thấy vợ ôm gối ngủ bình thường nên không để ý. Còn bản thân ngồi ôm máy tính bảng ra xem phim. Đến 2 giờ sáng, Thiện quay sang thấy vợ nằm bất động, người tím tái mới hốt hoảng nên đưa đi cấp cứu nhưng chị My đã tử vong.

Cuối năm 2017, TAND quận 9 xử sơ thẩm tuyên phạt Thiện 12 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Thiện kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tháng 3-2017, TAND TP.HCM xử phúc thẩm tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm. Theo đó, HĐXX kết luận giám định pháp y cho rằng chị My bị vật tày tác động nhiều lần dẫn đến chấn thương sọ não và tử vong. Dựa vào lời khai này, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng lời khai của Thiện chỉ xô ngã nạn nhân bị va đập một lần là không có cơ sở.

Ngày 7-8-2018, VKS quận 9 có văn bản yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 9 chuyển hồ sơ lên Công an TP.HCM để điều tra tội giết người. Quá trình điều tra lại, Thiện chỉ khai xô ngã chị My một lần, không phù hợp với các kết luận giám định pháp y..