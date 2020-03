Luật sư bị buộc rời phòng xử

Ngày 3-3, TAND tỉnh Điện Biên mở phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo. Trong số này có Ngô Đức Hiếu, cựu cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên.



Triệu tập nhiều công an, điều tra viên

Đáng chú ý, dù đây là vụ án đồng phạm đơn giản, hành vi phạm tội ít nghiêm trọng nhưng do nhiều bị cáo kêu oan, thay đổi lời khai nên phiên tòa sơ thẩm từng phải kéo dài tới nửa tháng. Tại phiên phúc thẩm, ngay từ phần thủ tục, diễn biến đầy sự căng thẳng.

Theo HĐXX, phiên phúc thẩm được mở do 10/13 bị cáo có đơn kháng cáo và VKS có kháng nghị tăng án. Hàng loạt cán bộ công an, điều tra viên của Công an thị trấn Tuần Giáo, Công an huyện Tuần Giáo và Công an tỉnh Điện Biên được triệu tập.

Trong giai đoạn sơ thẩm, Ngô Đức Hiếu cùng nhiều bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, đến ngày 26-2 vừa qua, TAND tỉnh Điện Biên đã ra quyết định bắt tạm giam những người này.

Phiên tòa trở nên nóng khi các luật sư (LS) bào chữa cho các bị cáo đồng loạt đề nghị thay đổi chủ tọa. Theo họ, Ngô Đức Hiếu cùng một số bị cáo hiện đang bị áp dụng cùng lúc hai biện pháp ngăn chặn là không phù hợp. Biện pháp tạm giam được áp dụng trong khi biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú chưa bị hủy bỏ.

Các LS cho rằng việc hủy bỏ này thuộc thẩm quyền của chủ tọa phiên tòa nhưng chủ tọa đã không làm. Do đó, họ “không tin tưởng được phán quyết trong tương lai gần của phiên tòa sẽ công minh, khách quan”.

kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa cho biết VKSND tỉnh Điện Biên sẽ có văn bản kiến nghị khắc phục những vi phạm trong hoạt động tố tụng của cấp phúc thẩm. Dù vậy, lý do mà LS đưa ra chưa phải là căn cứ quan trọng để thay đổi chủ tọa.

Sau ít phút hội ý, HĐXX khẳng định không có căn cứ chấp nhận đề nghị của các LS.



Luật sư Vũ Thị Nga bị lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp đưa ra khỏi phòng xử. Ảnh: TP

Một luật sư bị yêu cầu rời phòng xử

Đặc biệt, sự căng thẳng được đẩy lên cao trào trong phần xét hỏi khi chủ tọa yêu cầu một LS phải rời khỏi phòng xử.

Theo đó, khi chủ tọa cho phép các LS đặt câu hỏi với bị cáo Lò Văn Toản (cựu đại biểu HĐND xã Quài Cang), LS Vũ Thị Nga bào chữa cho bị cáo Phạm Văn Rỵ (một trong những người không nhận tội) tham gia thẩm vấn.

sau một vài câu hỏi, LS Nga bị HĐXX nhắc nhở cần tập trung làm rõ hành vi đánh bạc của bị cáo Toản, những nội dung khác sẽ hỏi sau.

Ngay lập tức LS Nga phản đối cho rằng LS có trách nhiệm làm sáng tỏ tất cả những gì liên quan đến vụ án. LS Nga nói tiếp nhưng bị chủ tọa cắt ngang, đồng thời đề nghị lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp đưa ra khỏi phòng xử.

Nữ LS phản ứng dữ dội về quyết định của chủ tọa, khẳng định mình đã được HĐXX cho phép hỏi, nếu HĐXX không cho hỏi nữa thì sẽ ngồi xuống.

Tuy nhiên, vị chủ tọa vẫn cương quyết giữ nguyên quyết định. LS Nga bị nhiều cán bộ cảnh sát đưa ra khỏi phòng xử. Chủ tọa cho biết khi nào LS Nga có thái độ đúng mực, tôn trọng HĐXX thì sẽ tiếp tục được thực hiện quyền bào chữa.

Phiên tòa tiếp tục làm việc. Nhiều bị cáo khi được xét hỏi vẫn nhất quyết nói không tham gia đánh bạc. Một số thừa nhận hành vi nhưng khẳng định không nhìn thấy Ngô Đức Hiếu có đánh bạc hoặc bỏ chạy hay không.

Một diễn biến đáng chú ý khác, bị cáo Lò Văn Toản tiếp tục tố ông Vũ Văn Tân (điều tra viên Công an huyện Tuần Giáo) có hành vi phân chia tiền đánh bạc cho từng người để khớp 11,1 triệu đồng. Theo đó, Toản sẽ nhận về mình 1,5 triệu đồng. Khi HĐXX hỏi có bằng chứng nào thể hiện việc trên hay không, Toản đáp lúc đó bị khóa tay, đau quá nên phải nhận.

Tương tự, Nguyễn Thị Hòa và Hoàng Quốc Việt (hai trong những bị cáo không nhận tội) cũng tố ông Tân hướng dẫn khai, thậm chí vẽ cả sơ đồ vị trí từng người. Tuy nhiên, khi đại diện VKS hỏi về lời khai của Hòa, ông Tân phủ nhận và cho rằng quá trình làm việc đều diễn ra khách quan, bị cáo khai báo tự nguyện…