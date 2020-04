Luật sư Thiệp bị phạt 8 triệu vì xúc phạm nhà báo

Ngày 10-4, luật sư (LS) Lê Văn Thiệp đã có buổi làm việc với Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT&TT) liên quan đến dòng trạng thái trên Facebook về một phóng viên nhiễm COVID-19.



Luật sư Thiệp thừa nhận sự việc

Trước đó, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đã gửi giấy mời tới ông Lê Văn Thiệp liên quan đến dòng trạng thái được tài khoản Facebook Lê Văn Thiệp đăng tải về một phóng viên nhiễm COVID-19.

Động thái này nối tiếp sau khi Ban kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp, Liên đoàn LS Việt Nam, Đoàn LS TP Hà Nội xem xét, kiểm tra và có hình thức xử lý phù hợp đối với LS Lê Văn Thiệp.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM ngày 10-4, đại diện Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cho biết tại buổi làm việc, ông Thiệp đã thừa nhận việc đăng tải thông tin trên Facebook mang tên Lê Văn Thiệp và nói đó là việc làm sai. Tuy nhiên, kết quả chi tiết về buổi làm việc chưa được vị đại diện này tiết lộ.

Trước đó, trả lời Pháp Luật TP.HCM, LS Thiệp cho biết việc này không liên quan tới mình. Ông nói trên Facebook có nhiều tài khoản mang tên mình, trong đó tài khoản Facebook “Lê Văn Thiệp” từng bị hack, ông đã cố gắng lấy lại quyền kiểm duyệt nhưng không được, hiện ông không còn quản trị trang này.





Tổ chức luật sư sẽ xem xét, xử lý

Chiều 10-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, LS Trần Đình Triển, Phó Chủ nhiệm Đoàn LS TP Hà Nội, cho hay trong lúc ban chủ nhiệm Đoàn LS đang thụ lý đơn tố cáo của một cá nhân khác đối với LS Lê Văn Thiệp thì đoàn nhận được công văn của Hội Nhà báo liên quan đến dòng trạng thái nêu trên. Ban chủ nhiệm rất quan tâm vụ việc này và đã phân công ông với tư cách là trưởng ban bảo vệ quyền lợi LS trực tiếp làm rõ.

Ông Triển cho biết quá trình làm việc, LS Thiệp nói tài khoản Facebook “Lê Văn Thiệp” không phải của mình, do đó ông đã làm văn bản gửi Bộ Công an và Bộ TT&TT đề nghị làm rõ Facebook này là của ai, có bị hack hay không. “Tuy nhiên, sáng 10-4, LS Nguyễn Văn Chiến, Chủ nhiệm Đoàn LS TP Hà Nội, thông báo rằng tối qua (9-4), sau khi thuyết phục, LS Thiệp đã nhận Facebook đó là của mình, không bị hack. Do vậy, tôi không gửi văn bản tới hai bộ nữa” - LS Triển nói.

Ông Triển cũng cho hay căn cứ vào Luật LS, Điều lệ của Liên đoàn LS Việt Nam, nội quy của Đoàn LS TP Hà Nội…, ban chủ nhiệm sẽ giao cho Hội đồng khen thưởng, kỷ luật xem xét, tùy theo tính chất, mức độ để có biện pháp phù hợp đối với LS Thiệp.

Trao đổi thêm, LS Nguyễn Văn Chiến, Chủ nhiệm Đoàn LS TP Hà Nội, cho biết ông đã nắm được việc LS Lê Văn Thiệp thừa nhận với Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử về nội dung đăng tải trên Facebook. Về hướng xử lý, ông Chiến nói đoàn sẽ căn cứ vào kết quả xác minh của cơ quan có thẩm quyền, từ đó xem xét theo trình tự, quy trình.

Đặc biệt, LS Chiến cho hay trước khi Hội Nhà báo có công văn gửi tới Liên đoàn LS Việt Nam cũng như Đoàn LS TP Hà Nội, ông đã yêu cầu kiểm tra, làm rõ vụ việc này.

“Lúc đầu, LS Thiệp chưa thừa nhận ngay và nói trước đây tài khoản Facebook của mình từng bị hack. Tôi có động viên, đề nghị LS Thiệp có trách nhiệm hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ, nếu Facebook đó là của mình thì phải có trách nhiệm về nội dung đã đăng tải” - LS Chiến nói và khẳng định báo chí và LS phải luôn hỗ trợ nhau phát triển.