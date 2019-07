Thôi ngông đi, công an sẽ khởi tố đó!

Tại Đồng Nai, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang xem xét dấu hiệu sai phạm của Công ty Địa ốc Alibaba ở 29 dự án. Tại TP.HCM, trong kỳ họp thứ 15 HĐND TP khóa IX mới đây, một phó chủ tịch UBND TP quả quyết: “Cò đất, đầu nậu, chủ đầu tư xây không phép, sai phép đều bị xử nghiêm, nếu vi phạm nghiêm trọng sẽ xử lý hình sự”.



Cùng với đó, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với một dự án khu biệt thự đã ký bán đất nền nhưng sau đó không giao giấy tờ đất cho người mua mà đem thế chấp tại nhiều ngân hàng.

Cũng có động thái tương tự, Công an TP Hà Nội đã khởi tố ông chủ Tập đoàn Mường Thanh ở vai trò chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes về tội lừa dối khách hàng. Sai phạm được xác định trong dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes tại quận Hà Đông, cụ thể là chủ đầu tư đã xây thêm một tòa chung cư, nâng tổng số căn chung cư không phép là 654, bốn căn biệt thự liền kề, nhà thấp tầng.

Xem ra các cơ quan thực thi pháp luật ở khắp nơi đang đồng thanh tuyên chiến với những vi phạm bùng phát gần đây trong sử dụng đất đai, xây dựng nhà ở, kinh doanh bất động sản.

Đó là những dự án ma nằm trên đất nông nghiệp, đất giao thông... tuy không có quyết định nào của cơ quan chức năng vẫn được nhiều doanh nghiệp liều lĩnh rao bán. Đó chính là những trường hợp đã bán nền đất cho người này vẫn tiếp tục bán cho người kia hoặc thế chấp cả khu đất cho ngân hàng để vay tiền hay để bảo lãnh nợ. Đó còn là những công trình xây dựng quy mô lớn dù không được cấp phép vẫn bạo gan thi công, hoàn tất, bán sạch…

Và hậu quả là có rất nhiều người mua nhẹ dạ cả tin bị thiệt hại đủ đường, hoặc mất tiền đã đóng, hoặc không biết bao giờ mới nhận lại tiền, nhận được đất hay được cấp sổ đỏ…

Điều đáng nói là các sai phạm trên xảy ra trong một thời gian dài nhưng chính quyền nhiều nơi đã không xử lý triệt để, tận gốc. Ngoài việc giăng bảng cảnh báo, hướng dẫn người dân tự thu xếp hoặc kiện ra tòa…, nhiều địa phương đã không làm gì khác hơn. Từ chỗ đó, các chủ đầu tư gian dối vẫn bình chân như vại và tiếp tục giở trò để xâm hại quyền lợi chính đáng của khách hàng hết ở chỗ này đến chỗ khác.



Chính quyền cắm bảng cảnh báo để người dân không bị dính bẫy lừa của các "cò" dự án.

Đáng nói hơn, nếu Công an TP Hà Nội, Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố hai vụ án dính đến hai chủ đầu tư thì Công an TP.HCM vẫn chưa truy cứu vụ nào, ngay cả khi có vụ có tình tiết tương tự.

Lý do được Công an TP.HCM đưa ra là các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản có sự đan xen giữa các yếu tố hình sự, tranh chấp dân sự, kinh tế. Thậm chí quan điểm giữa các cơ quan tố tụng, nhất là đối với việc chứng minh ý thức chiếm đoạt cũng như việc xác định thiệt hại còn chưa thống nhất... dẫn đến việc xử lý vi phạm gặp nhiều khó khăn. Đã vậy, nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có trụ sở tại TP.HCM nhưng tổ chức giao dịch, kinh doanh dự án ở các tỉnh, TP khác. Do không thuộc phạm vi quản lý nên các cơ quan chức năng TP.HCM không kịp thời nắm được tính pháp lý của các giao dịch…

Đành là đang có rất nhiều luật để điều chỉnh các giao dịch nhà, đất nhưng các luật ấy vẫn còn thiếu cơ chế để giám sát chủ đầu tư thực thi tốt trách nhiệm với khách hàng. Vậy nên mới có chuyện lợi dụng nhiều kẽ hở của chính sách để hứa bán, nhận góp vốn, hứa chuyển đổi quy hoạch thành khu dân cư dù không thể chuyển đổi ở những dự án chưa có cơ sở pháp lý về sử dụng đất. Nhiều chủ đầu tư còn thản nhiên không thông tin cho khách hàng việc mang dự án đi thế chấp ngân hàng và sau đó đã không giải chấp tài sản…

Thế nhưng khi ai cũng thấy theo lẽ thường là có sự dối trá, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản… trong các vụ việc như trên thì chẳng lẽ công an với nghiệp vụ đầy mình lại không phát hiện được? Do công an tỉnh khác đã nhận ra nên hãy tin là TP.HCM cũng tìm được các căn cứ pháp lý để truy cứu trách nhiệm hình sự cho phù hợp.

Kết quả điều tra của Bộ Công an và sự vào cuộc cần thiết tới đây của nhiều công an tỉnh, TP sẽ cho thấy chính quyền nhất định không bất lực trước các dự án ma hay những hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan đến nhà, đất.