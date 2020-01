Lý do Bộ Công an đề nghị giảm nhẹ cho ông Nguyễn Thành Tài

Gây thất thoát hơn 2.000 tỉ đồng Theo CQĐT, ông Nguyễn Thành Tài có quan hệ tình cảm với bà Lê Thị Thanh Thúy nên đã ký nhanh, ký nhiều văn bản chỉ đạo, chấp thuận theo đề xuất của công ty quản lý kinh doanh nhà trái với quy định. Cụ thể, ông Tài chấp thuận đề xuất của công ty quản ký kinh doanh nhà cho thành lập pháp nhân mới để đầu tư dự án. Ông cũng chấp thuận cho công ty Hoa Tháng Năm được góp 30% vốn góp tại dự án, không thẩm định kinh nghiệm, năng lực tài chính, bản chất chuyển dịch tài sản đang thuộc quyền quản lý của Nhà nước sang tư nhân. Ngoài ra, ông Tài còn ký ban hành quyết định giao đất và cho thuê đất chỉ định số 8 -12 Lê Duẩn cho công ty Lavenue không đúng đối tượng, chấp thuận cho công ty Lavenue thanh lý đất số 8 -12 Lê Duẩn mà không giao cơ quan chức năng thẩm định giá trị. Tại thời điểm cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án, hậu quả, thiệt hại và lãng phí do hành vi phạm tội của các bị can gây ra được xác định tối thiểu là 2.047 tỉ đồng. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu thập hồ sơ, tài liệu, xác minh về dự án nông trường dừa tại phường Long Trường, quận 9, TP.HCM để củng cố tài liệu, chứng minh mối quan hệ tình cảm của hai bị can này. Đến nay, UBND TP.HCM đã đưa ra các quyết định hành chính có liên quan đến việc thu hồi khu đất nông trường dừa, hủy bỏ văn bản chấp thuận việc thoái vốn của tổng công ty du lịch Sài Gòn và báo cáo Thanh tra Chính phủ về các biện pháp khắc phục, xử lý sai phạm tại dự án....