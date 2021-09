VKS thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vừa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ cha con Lê Thái Thiện (56 tuổi, tên gọi khác Thiện “Soi") và Lê Thái Phong về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tội rửa tiền.

Theo đó, VKS yêu cầu CQĐT cùng cấp làm rõ lãi suất phát sinh và số tiền thu lợi bất chính của hai bị can này, đồng thời thu thập thêm tài liệu làm rõ hành vi rửa tiền



Căn biệt thự của ông Lê Thái Thiện và công an khám xét vào tối 1-12-2020 (ảnh nhỏ). Ảnh: KL

Cuối tháng 6, CQĐT đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị truy tố cha con ông Thiện. Theo kết luận, ông Thiện cho 9 người vay lãi với tổng số tiền 324,5 tỉ đồng. Người vay đã trả 279,1 tỉ tiền gốc và 122,7 tỉ tiền lãi. Số tiền thu lợi bất chính của Thiện là hơn 98,1 tỉ đồng.

Cụ thể như Thiện cho vợ chồng ông LNT (ngụ thị xã Phú Mỹ ) vay nhiều lần, tổng cộng 68,5 tỉ đồng, lãi suất 3.000-3.500 đồng/triệu/ngày (tương đương 109%-127%/năm). 10 ngày trả lãi và gốc một lần.

Lãi mẹ đẻ lãi con, số nợ được chốt ngày càng tăng, tổng cộng ông T. phải trả cho Thiện hơn 126,8 tỉ đồng gốc lẫn lãi. Trong đó, hơn 101 tỉ là tiền ông T. bán 4 thửa đất để cấn trừ nợ. Số còn lại trả bằng tiền mặt, chuyển vào tài khoản của cha con Thiện.

Tuy nhiên, do không thể trả dứt điểm một lần, ông T. bị Thiện tính lãi, đến nay vẫn còn nợ 17,5 tỉ đồng. Số tiền này Thiện buộc con nợ ghi thành 2 hợp đồng vay tiền 10 tỉ đồng, thời hạn trả một năm, số tiền gốc, lãi phải trả là 11 tỉ đồng. Hợp đồng còn lại 8,5 tỉ đồng, mức tính lãi mỗi 1 triệu 3.000 đồng/ngày.

CQĐT xác định Thiện thu lợi bất chính hơn 46,6 tỉ đồng khi ông T. vay.

Bị can Phong (con trai Thiện) cho 23 người vay hơn 1,2 tỉ đồng, lãi suất 101%-120%/năm, thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.

Ngoài ra, hai cha con Thiện còn có hành vi rửa tiền. Trong quá trình cho vay, khi người nợ không còn khả năng trả tiền gốc và lãi, Thiện buộc họ chuyển nhượng đất đai, nhà cửa và các tài sản khác bằng các giao dịch hợp pháp.

Bị can Phong là người giúp sức, đứng ra nhận ủy quyền các tài sản để đảm bảo các khoản vay, nhận tiền trả nợ, đứng tên tài sản cấn trừ các khoản vay, với tổng số tiền hơn 59,2 tỉ đồng.

Khi nhận được kết luận điều tra, luật sư của hai bị can có kiến nghị trả hồ sơ vụ án. Và do sức khỏe thân chủ không tốt, luật sư cùng vợ của bị can Thiện có đơn xin thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tháng 4-2021, CQĐT khởi tố và bắt tạm giam Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trong một vụ án khác. Đây là hai người đã cho Thiện vay 9,5 tỉ đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày, tức 109,5%/năm, gấp 5 lần theo quy định về lãi suất cho vay của BLDS. Đến ngày 19-5-2021, CQĐT bổ sung thêm đối với bị can Trà thêm tội rửa tiền. Hiện nay vụ án này vẫn đang trong quá trình điều tra, mở rộng theo quy định pháp luật.