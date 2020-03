Lý do cựu sếp công an 'bí ẩn' ở Sơn La bị bắt giam

Như PLO đã đưa tin, ngày 13-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Minh Khoa (cựu phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh) về tội đưa hối lộ.



Ông Khoa được xác định đã có hành vi thỏa thuận đưa 1 tỉ đồng cho Lò Văn Huynh (một trong số các bị can trong vụ án gian lận điểm thi tại tỉnh này) để giúp nâng điểm cho các thí sinh.

Cùng với việc khởi tố, ông Khoa cũng bị tước quân tịch theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an.



Công an khám xét nhà bị can Nguyễn Minh Khoa tối 13-3. Ảnh: BTP

Trước đó, PLO từng có nhiều bài viết cho thấy ông Khoa là một nhân vật đầy bí ẩn và “quyền lực” trong đường dây gian lận điểm đã nêu.

Theo kết luận điều tra lần 1, ông Khoa nhận thông tin của năm thí sinh, trong đó có con của ông Lê Trọng Bình (phó chủ tịch UBND TP Sơn La). Tiếp đó, vị công an chuyển thông tin thí sinh cho Lò Văn Huynh (cựu trưởng Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng) cùng hai cấp dưới là Đinh Hải Sơn và Nguyễn Khắc Hưng (cựu cán bộ Phòng PA03).

Ông Khoa khai chỉ chuyển thông tin để nhờ “xem điểm”, vì nếu biết điểm sớm, các thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng kịp thời. Thế nhưng, thực tế lại chứng minh điều ngược lại, những thí sinh được ông nhờ “xem điểm” đều được nâng điểm để đậu vào các trường đại học tốp đầu.

Đặc biệt, Lò Văn Huynh khai đã nhận của ông Khoa 1 tỉ đồng để giúp sửa, nâng điểm cho hai thí sinh. Số tiền này, Huynh và người nhà tự nguyện giao nộp cho Cơ quan ANĐT. Tuy nhiên, ông Khoa một mực phủ nhận nên không đủ căn cứ để xử lý.

Tài liệu điều tra cũng cho thấy ông Khoa dường như là một trong những người trung gian rất “quyền lực”. Bởi trong số năm thí sinh mà ông nhờ “xem điểm” thì có tới ba người được “gửi gắm” chỉ thông qua một cú điện thoại.

Tại phiên xử hồi tháng 10-2019, ông Khoa được triệu tập với tư cách người làm chứng nhưng vắng mặt. Tòa sau đó ra lệnh dẫn giải, dù vậy ông vẫn không đến vì đã đi khỏi nơi cư trú.

Quá trình thẩm vấn, Lò Văn Huynh giữ nguyên lời khai về việc nhận của ông Khoa 1 tỉ đồng để giúp sửa, nâng điểm cho hai thí sinh.

Sau gần bốn ngày làm việc, HĐXX quyết định trả hồ sơ, yêu cầu làm rõ nhiều tình tiết quan trọng, trong đó có hành vi thỏa thuận tiền bạc giữa ông Khoa và bị cáo Huynh.

Điều bất ngờ xảy ra tại giai đoạn điều tra bổ sung, ông Huynh thay đổi lời khai, phủ nhận việc cầm 1 tỉ đồng của ông Khoa. Theo lời bị can, số tiền trên là do bán đất và tiền tiết kiệm của gia đình mà có. Bị can không thỏa thuận, hứa hẹn gì với ông Khoa về giá tiền khi nâng điểm.

Sự thay đổi lời khai của Huynh dường như "ăn rơ" với chiều hướng mà ông Khoa luôn một mực khẳng định với CQĐT bấy lâu nay.

Chưa hết, sau khi tòa trả hồ sơ, lần lượt những cá nhân được HĐXX yêu cầu điều tra đều bị khởi tố về tội đưa và nhận hối lộ, thậm chí CQĐT đã ra kết luận điều tra bổ sung, nhưng ông Khoa vẫn vô can. Điều này càng khiến dư luận đặt câu hỏi về sự “bí ẩn” của vị công an này.

Tuy nhiên, việc khởi tố, bắt giam ông Khoa tối qua đã chứng minh sự công bằng, triệt để của cơ quan tố tụng tỉnh Sơn La trong quá trình giải quyết vụ án.

Và một vấn đề khác cũng được đặt ra: những lời khai trước đây của ông Khoa đều là quanh co, không thành khẩn? việc Lò Văn Huynh thay đổi lời khai là sự gian dối, cố tình bao che cho đồng phạm?