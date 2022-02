Chở thuê xe máy cũ bị truy cứu trách nhiệm hình sự Theo hồ sơ, Giàu (ngụ huyện Tân Biên) mua ba mô tô ở Campuchia. Khi xe được mang đến khu vực xã Tân Lập (huyện Tân Biên) thì Giàu nhờ Quốc, Kiệt vận chuyển về nhà Giàu. Đến ngày 28-9-2020, Giàu liên hệ với nhà xe Gia Bảo, do Bảo (ngụ quận 12, TP.HCM) làm chủ, để vận chuyển về TP.HCM với giá 2,5 triệu đồng. Sau đó, Bảo điều tài xế là Nghi lái ô tô từ TP.HCM đến nhà Giàu để nhận xe. Khi thấy ba mô tô này, Nghi cũng nghi là nhập lậu nhưng vẫn vận chuyển về TP.HCM. Tối 28-9-2020, Công an huyện Tân Biên kiểm tra xe, Nghi không xuất trình được hóa đơn, chứng từ nên bị tạm giữ tất cả xe. Theo kết luận điều tra, trước đó Giàu đã nhiều lần thuê Bảo vận chuyển mô tô từ Tây Ninh về TP.HCM và từ TP.HCM đi các tỉnh. Những lần chở thuê này, Bảo điều các tài xế khác. Họ cũng không hỏi nguồn gốc xe do Bảo nói là giấy tờ liên quan để Bảo giải quyết. Kết luận điều tra cũng thể hiện các xe trên không có trong hồ sơ xuất nhập khẩu, không được đăng ký lưu hành và theo Điều 5 Nghị định 69/2018 (quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương) thì mô tô đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu. Theo định giá, tổng giá trị ba xe máy cũ là 156 triệu đồng. CQĐT và VKSND huyện Tân Biên khởi tố, truy tố Giàu, Kiệt, Quốc tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm theo khoản 2 Điều 191 BHLS; Bảo, Nghi theo khoản 1 Điều 191 BLHS.