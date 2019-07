Ly hôn rồi, thấy nàng thường đăng hình trên phây nên... gây án

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa ra quyết định tạm giữ đối với Phạm Lê Đắc Duy (SN 1990, trú tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Duy và chị Phạm Thị Thu Ngân là vợ chồng, có với nhau hai người con. Do mâu thuẫn trong cuộc sống nên tháng 3-2019 hai người đã ly hôn. Sau khi ly hôn, Duy thấy chị Ngân thường đăng hình ảnh trên facebook nên ghen tức, cho rằng chị Ngân chỉ lo làm đẹp, không chăm lo con nên nhiều lần tìm đánh chị Ngân.



Phạm Lê Đắc Duy

Chị Ngân đã làm đơn báo cáo sự việc ra Công an thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An. Sáng ngày 4-7, Công an thị trấn Chí Thạnh và Hội phụ nữ thị trấn đã mời Ngân và Duy đến hòa giải, tại buổi hòa giải Duy yêu cầu Ngân không được đăng hình lên facebook rồi bỏ về.

Đến khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, Duy điều khiển xe mô tô đi đến tiệm gội đầu “Ngân Spa” của chị Ngân ở thị trấn Chí Thạnh. Khi đi, Duy đem theo một cây côn và 4 con dao thái lan.

Đến nơi, Duy giật cửa tiệm vào đánh chị Ngân, chị Ngân bỏ chạy ra khỏi tiệm kêu cứu. Duy cầm dao và côn đuổi theo, thấy vậy em ruột Ngân ôm can ngăn thì bị Duy cầm dao đâm trúng vào cằm và cẳng tay trái làm chị này ngã xuống đất.

Chị Ngân chạy vào phòng tập Gym cạnh tiệm gội đầu kêu cứu, Duy đuổi theo dùng dao đâm chị Ngân nhiều nhát làm nạn nhân tử vong. Sau đấy, Duy đến Công an thị trấn Chí Thạnh đầu thú.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với Phạm Lê Đắc Duy theo đúng quy định của pháp luật.