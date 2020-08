Ly kỳ vụ đòi văn phòng công chứng bồi thường

Không mua đất mà cầm cố? Liên quan đến vụ án, trong hồ sơ vụ án có thông báo kết quả giải quyết tin tố giác về tội phạm ngày 10-2-2016 của Công an huyện nhà Bè, TP.HCM. Theo đó, tại công an huyện, ông L. khai có nhận cầm của một phụ nữ tên Cẩm 301,7 m2 đất với lãi suất là 9 triệu đồng/tháng. Theo công an, hợp đồng chuyển nhượng đất vô hiệu do giao dịch giả tạo nhằm che đậy một giao dịch khác nên VPCC không có lỗi làm cho hợp đồng vô hiệu mà lỗi thuộc về ông L. Văn bản đề nghị HĐXX thu thập thêm chứng cứ để làm rõ bản chất của giao dịch cầm cố là giao dịch thật, che đậy bởi giao dịch giả tạo là chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Ông L. không xuất trình được biên nhận giao cho bà Cẩm (tự xưng tên Lê Thị Cẩm) số tiền 300 triệu đồng nên không đủ cơ sở để xác định bị thiệt hại số tiền này.