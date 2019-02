MC Quyền Linh ngồi ghế HĐXX trong phiên toà giả định

Chiều 23-2, tại trường THPT Ernst Thalmann, TP.HCM diễn ra hội nghị tư vấn pháp luật cho học sinh về phòng, chống lực học đường do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức.

Đến tham gia hội nghị cùng với 1200 học sinh phổ thông của trường, các chuyên gia tư vấn pháp luật đại diện thuộc các cơ quan sở, ban, ngành của Thành phố. Đồng hành cùng chương trình có sự tham gia của hai đại sứ là MC diễn viên Quyền Linh và hoa hậu H’hen Nie.



Khai mạc phiên tòa giả định

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Bùi Thị Hoà - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nêu tình trạng trẻ em bị xâm hại ngày càng diễn biến phức tạp, gia tăng về mức độ, số lượng, nhất là các vụ hiếp dâm, dâm ô trẻ em, bạo hành gia đình, bạo lực học đường…

Bà Hoà cũng nêu thống kê của ngành công an cho thấy chỉ trong năm 2018, vụ việc bạo lực học đường đã lên đến hơn 2.000 vụ/năm. Trong đó 53% các vụ việc xảy ra trong trường học, trong đó có vụ nghiêm trọng như nữ sinh lớp 11 ở Nghệ An tự tử do bị tung hình nhạy cảm lên mạng hoặc học sinh lớp 8 ở Yên Bái treo cổ tự tử vì clip bị đánh, quỳ xin lỗi bị tung lên mạng… Nhiều vụ việc đã để lại hậu quả rất lớn.



Nhiều học sinh chú ý theo dõi

Tại hội nghị, ban tổ chức cũng tổ chức diễn ra phiên toà giả định về “tội cố ý gây thương tích”. Các luật sư tham gia vào phiên toà giả định với nhiều vai diễn nhằm giáo dục và tuyên truyền về trách nhiệm khi gây ra hành vi phạm pháp.

Với vai diễn là một Hội thẩm Nhân dân trong phiên toà, MC diễn viên Quyền Linh đã có màn xét hỏi hấp dẫn thu hút sự chú ý. Quyền Linh nói trong vụ án, nguyên nhân gây mâu thuẫn từ phụ nữ thì bạn gái hoặc người yêu có vai trò phải kiềm chế bạn trai của mình.

Vụ án của phiên toà giả định này nhằm giáo dục trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội đang độ tuổi vị thành niên. Công và Minh đều 16 tuổi là học sinh. Do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên đã hẹn nhau ra để nói chuyện. Kết quả Sơn đã dùng cây sắt đánh Công vào đầu khiến Công bất tỉnh gây thương tích 10%. Và Sơn phải đứng trước toà chịu trách nhiệm.

Về vấn đề tình cảm tuổi học trò, MC diễn viên Quyền Linh dí dỏm khuyên các bạn học sinh còn đi học chỉ nên yêu “nhẹ nhẹ” thôi học xong rồi mới yêu “nặng nặng”. Hoa hậu H’hen Nie chia sẻ với các bạn học sinh rằng không nên yêu sớm vì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm. Cô cũng cho biết cô hiện tại đang có người yêu và cô hài lòng với điều này.