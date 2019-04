Một cái chết còn nhiều ẩn khuất?

Gia đình nói nhiều vết thương, CQĐT khẳng định chỉ bốn Theo gia đình anh Tâm, trên cơ thể anh không phải chỉ có bốn vết thương như kết quả khám nghiệm tử thi. Cụ thể, gia đình phát hiện có nhiều vết thương trên cơ thể anh Tâm ở tay, chân, ngực, vết thương bên mông bầm tím, một vết trên lưng bầm tím, vết thương trên đầu y như một vật gì đập vô nhìn thấy sọ... Công an huyện Trảng Bom cho rằng tất cả vết thương đã được chứng minh theo kỹ thuật hình sự và khẳng định nạn nhân chết do vết thương trên đầu. Khi gia đình chỉ nơi anh Tâm nằm còn có cục đá nhô lên và còn vết máu trên cục đá. CQĐT xác định chỉ có bốn vết thương như kết luận giám định pháp y. VKS thì cho rằng quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi có sự tham gia của các cơ quan chức năng và đã ghi nhận đầy đủ các dấu vết thể hiện trong hồ sơ vụ việc, có sự tham gia của người làm chứng. Về việc gia đình anh Tâm phản ánh đầu anh Tâm như một vật gì đập vô nhìn thấy sọ nhưng chảy máu ít, CQĐT cho rằng căn cứ kết luận giám định pháp y kết luận anh Tâm chết là chấn thương sọ não nặng, tụ máu dưới màng cứng, xung huyết màng não mềm. Trên cơ sở kết luận này, anh Tâm bị tràn máu trong não nên tại hiện trường có ít máu là phù hợp. Phía VKS thì cho rằng điều này đã được thể hiện trong kết luận điều tra. Cây cỏ bị rạp không phải do xô xát? Gia đình anh Tâm cho rằng hiện trường nơi anh Tâm chết, khu vực gần tử thi khoảng 4 m cỏ và cây chuối bị rạp xuống. Trả lời PV, CQĐT Công an huyện Trảng Bom cho rằng cây rạp đổ có thể do anh Tâm đến vị trí đó ngã tạo nên hoặc do gia đình anh Tâm khi phát hiện thi thể và đưa anh Tâm vào nhà tạo nên. Tương tự, VKS cho rằng khi đến khám nghiệm hiện trường thì hiện trường không còn nguyên vẹn; cỏ và cây bị rạp xuống có thể do quá trình gia đình tổ chức đưa thi thể anh Tâm vào nhà.