Một cảnh sát giao thông thua kiện nữ chủ tịch xã

Ngày 4-7, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng liên quan đến việc nhận xét đối với một cán bộ ngành công an.

Nguyên đơn là ông Nguyễn Thanh Phương (SN 1984, CSGT thuộc đội Bến Thành, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an TP.HCM). Hai bị đơn là bà Nguyễn Thị Kim Loan (tổ trưởng tổ 9, ấp 4A, xã Bình Mỹ) và bà Đỗ Thị Thanh Thúy, Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Trước đó ngày 30-11-2018 TAND huyện Củ Chi đã xử sơ thẩm tuyên bác yêu cầu của ông Phương, sau đó ông này kháng cáo.

HĐXX tuyên án chiều 4-7. Ảnh: MINH VƯƠNG

VKS nhận định thái độ ỷ quyền việc ông Phương mặc sắc phục cảnh sát quay phim, chụp hình cùng gia đình có hành vi cản trở tổ công tác của xã khi giải quyết tranh chấp về đường mương thoát nước. Về điều này, nhận xét của địa phương là đúng.

Trong số bốn góp ý cho cả ông Phương và gia đình chỉ có đánh dấu chứ không giải thích. Trong số những góp ý này có những góp ý đúng cho gia đình nhưng lại không đúng đối với ông Phương.

Cụ thể, về tham gia sinh hoạt tổ dân phố có sự đánh giá của 17 thành viên trong tổ xác nhận ông Phương không tham gia. Về đạo đức lối sống, ông Phương nhận xét là quan hệ với quần chúng nhân dân là chưa tốt là do đi học đi công tác ít về địa phương. Theo VKS với tư cách là một chiến sĩ công an nên có lý do chính đáng, vì vậy nhận xét đối với ông Phương có phần đúng và có phần sai.

Xét phiếu góp ý nhận xét 2017 là cơ sở để đánh giá cán bộ để nhận xét thi đua. Theo Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an TP.HCM thì phiếu góp ý không phải là căn cứ nhận xét thi đua. Trong khi theo trình bày của nguyên đơn phiếu góp ý này là nguyên nhân khiến ông bị hạ bậc thi đua, không được xét chiến sĩ tiên tiến và bị thuyên chuyển công tác thường xuyên.

Đại diện VKS cho rằng nguyên đơn không có bất kỳ tài liệu, chứng cứ nào chứng minh mối quan hệ nhân quả giữa phiếu góp ý năm 2017 và việc bị hạ bậc thi đua, bị thuyên chuyển công tác có liên quan đến nhau. Do đó, không có cơ sở phiếu góp ý là nguyên nhân khiến nguyên đơn bị ảnh hưởng đến quá trình công tác.

Về thiệt hại, nguyên đơn cũng không đưa ra được chứng cứ chứng minh như mất mát đau thương về tình cảm, bị bạn bè xa lánh. Thu nhập trước và sau khi có phiếu góp ý cũng không thay đổi. Nguyên đơn không bị thiệt hại thực tế và tổn thất về tinh thần nên không thể phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định nguyên đơn phải chứng minh phiếu góp ý gây thiệt hại thực tễ cho nguyên đơn. Mặt khác, tại văn bản trả lời cho TAND huyện Củ Chi của Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, công an TP.HCM trả lời phiếu góp ý không phải là căn cứ xét thi đua. Như vậy, yêu cầu của ông Phương đưa ra là không có căn cứ.

Hơn nữa, tại phiên toà phúc thẩm ông Phương không xuất trình được tài liệu, chứng cứ nào chứng minh việc thiệt hại thực tế phát sinh hay chi phí để hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất từ việc bị đơn nộp phiếu góp ý. Do đó, HĐXX quyết định bác yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm.