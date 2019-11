Một cọng bún ba bộ quản lý?

5 năm chỉ khởi tố 1 vụ vi phạm ATTP Theo thống kê của Bộ Công an trong thời gian từ 2011-2016, CQĐT các cấp trong công an nhân dân chỉ khởi tố 1 vụ, 3 bị cáo về tội danh vi phạm các quy định về ATTP; đã khởi tố, điều tra, đề nghị truy tố 90 vụ, 148 bị can có hành vi phạm tội liên quan đến ATTP theo các tội danh khác. Trong đó tội sản xuất, buôn bán hàng giả (Điều 156 BLHS); tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh (Điều 157 BLHS) 74 vụ, 117 bị can; tội buôn lậu (Điều 153 BLHS) 9 vụ, 12 bị can (hàng hóa buôn lậu là thực phẩm); tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới (Điều 154 BLHS)7 vụ. TAND các cấp từ ngày 1-10-2010 đến 30-9-2016 đã thụ lý 321 vụ án liên quan đến ATTP, đã giải quyết, xét xử 313 vụ. Cụ thể là thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 258 vụ/467 bị cáo, trong đó tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh” với 256 vụ/467 bị cáo; tội vi phạm quy định về ATTP 02 vụ/02 bị cáo.