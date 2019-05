Ngày 14-5 tuyên án vụ giết người ở vườn mãng cầu

Chiều 8-5, TAND Cấp cao tại TP.HCM đưa ra xét xử vụ án giết người, cướp tài sảntại vườn mãng cầu bị cáo là Nguyễn Văn Hiền (SN 1973) người bị hại trong vụ án là ông Lâm Văn Nhiển (SN 1953).

Bị cáo tiếp tục kêu oan

Tại phiên toà, bị cáo kêu oan nói rằng không thực hiên hành vi giết người. Phía bị hại thì khẳng định giữ nguyên yêu cầu kháng cáo tăng hình phạt vì bị cáo đã gây ra thiệt hại to lớn. Khi chủ toạ phiên toà hỏi bị cáo Hiền lý do, cơ sở nào kêu oan, Hiền chỉ trả lời là do không giết người.

Việc mua chiếc xe với giá 1 triệu đồng thì Hiền khẳng định mình có tiền trong người và đem qua Campuchia bán lại với giá 3,8 triệu đồng. Hiền cũng trình bày tại toà mình không lấy con dao gọt trái cây như cáo trạng của VKS đã nêu còn điện thoại của nạn nhân mà bị cáo sử dụng là do bị cáo thấy có sẵn trong cốp xe.

VKS hỏi tại sao bị cáo không thực hiện hành vi phạm tội thì tại sao lúc dựng lại hiện trường vụ án Hiền lại thực hiện rất giống? Lúc này Hiền trả lời là việc thực hiện được thành thục như vậy là do các cán bộ điều tra hướng dẫn 3 – 4 giờ liên tục trước khi dựng lại hiện trường. Đối với những bản tự khai do bị cáo viết cũng là được cán bộ điều tra hướng dẫn.

HĐXX hỏi chiếc xe của bị hại “có gợi nhớ gì trong đầu bị cáo về chiếc xe này không ?”. Hiền trả lời khi mua xe thì Hiền không có nhớ biển số xe. Lập tức, HĐXX nói chưa đề cập đến việc mua xe và nói đến thái độ thành khẩn của bị cáo trong phiên toà.



Bị cáo Hiền tại tòa. Ảnh: M.VƯƠNG

Trả lời VKS về việc phải đi cầm điện thoại lấy 200.000 đồng bị cáo nói là do điện thoại bị hư nên đem đi cầm. VKS hỏi điện thoại hư thì làm sao cầm được? Hiền nói: “Ở bên Campuchia thứ gì họ cũng cầm được”.

Tòa hỏi Hiền tại sao người bán xe không đem xe qua Campuchia để bán được với giá cao hơn mà lại bán cho Hiền với giá thấp? Hiền trả lời HĐXX là không biết.

VKS đề nghị tử hình

Phát biểu quan điểm đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tử hình. Theo đó ban đầu bị cáo nhận tội sau đó phản cung không nhận tội, lời khai của bị cáo Hiền về chứng cứ ngoại phạm để chứng minh không giết nạn nhân là không có căn cứ.

Việc lấy lời khai của bị cáo tất cả quá trình làm việc đều có ghi âm ghi hình đều có luật sư, kiểm sát viên chứng kiến. Bị cáo cho rằng mình bị oan nhưng không có chứng cứ gì để chứng minh về tình trạng ngoại phạm của mình nên đủ căn cứ bác bỏ lời khai này.

Như vậy theo VKS hành vi của bị cáo Hiền đã phạm vào ba tội ba tội là giết người, cướp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ. Xét thấy kháng cáo của người bị hại cần xét xử nghiêm đối với bị cáo vì hành vi phạm tội của bị cáo đã gây mất mát tôn thương cho gia đình nạn nhân và gây tác động xấu đối với xã hội.

VKS cho rằng hành vi của bị cáo Hiền trong vụ án là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm tính mạng, tài sản của bị hại nhân thân của bị cáo có tiền án về tội cố ý gây thương tích chưa được xoá án tích. Trong quá trình giam giữ bị cáo đã trốn khỏi nơi giam giữ.

Từ đó VKS đề nghị bác kháng cáo kêu oan của bị cáo Hiền đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo của đại diện hợp phấp của người bị hại sủa án sơ thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Hiền từ chung thân lên tử hình.

Luật sư đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung

Luật sư bào chữa cho bị cáo nêu lên vấn đề nạn nhân bị đâm tới 40 nhát nhưng tại hiện trường lại chỉ thu được 2-3 giọt máu như vậy thì lượng máu nạn nhân chảy đi đâu.

Tại hiện trường cũng phát hiện được hai mẫu máu của một người đàn ông và một người đàn bà và hai mẩu tàn thuốc của một người nơi nạn nhân chết là nơi thứ hai chứ không phải là nơi thứ nhất của hiện trường vụ án. Nhiều dấu vết tại hiện trường khác vẫn chưa được làm rõ, xác minh.

Luật sư cũng cho rằng các cơ quan tố tụng chỉ căn cứ vào lời khai của bị cáo thì cũng chưa phù hợp nên đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm xác minh các tình tiết còn chưa rõ.

Cuối cùng HĐXX thông báo do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp nên sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào ngày 14-5