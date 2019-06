Ngày 26-6 xét xử vụ môi giới á hậu bán dâm nghìn USD

Thông tin từ TAND TP.HCM, dự kiến 26-6 tới, phiên xử vụ Kiều Đại Dũ (SN 1996, quê Bình Định, tên gọi khác là Pi ) bị truy tố về tội môi giới mại dâm.

Đường dây mại dâm của tú ông này bị triệt phá vào ngày 30-8-2018. Cụ thể công an đã bắt quả tang bốn cặp nam nữ đang mua bán dâm tại hai khách sạn trên đường Nam Quốc Cang (quận 1) và Trần Hưng Đạo (quận 5). Trong đó, có hai cô gái là á hậu và MC nổi tiếng trong giới showbiz.



Kiều Đại Dũ

Theo cáo trạng, ngày 29-8-2018, hai quý ông T.Đ.T (SN 1975, ngụ quận 1, TPHCM) và N.T.M (SN 1975, quê Bình Thuận) có nhu cầu tình dục nên rủ nhau đi mua dâm. Do quen biết từ trước nên ông M. đã lên zalo gọi điện cho Dũ thông qua tài khoản "Vipxxx" của Dũ. Ông M. yêu cầu Dũ điều hai "chân dài" hạng sang để tiếp ông cùng bạn là T. vào chiều hôm sau, Dũ nhận lời.



Sau đó, Dũ gọi điện cho cô N. (SN 1996, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) và cô T. (SN 1996, quê Thanh Hóa) để hỏi giá cả. Cô N. đồng ý đi khách giá 3 triệu đồng còn cô T. ra giá 6 triệu đồng. Khi đạt thỏa thuận giá cả, Dũ gọi điện cho đại gia M. báo giá gấp đôi.

Hôm sau, Dũ cùng N. đến khách sạn B.G. ở đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5. Tại đây, Dũ gặp hai đại gia nhận số tiền 18 triệu đồng. Khi hai cô này đang bán dâm trong phòng khách sạn thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang.

Dũ khai trước đó một tuần cũng có đại gia liên lạc yêu cầu tìm "hàng ngon". Đáp ứng yêu cầu của đại gia, Dũ liên lạc với MC C.V. (SN 1997, quê Long An) và á hậu N.T.D (SN 1995, quê Hà Giang). D. đồng ý bán dâm với giá 5.000 USD/lần, V. đồng ý bán dâm với giá 600 USD/lần. Lập tức Dũ nâng giá lên với khách là V. bán dâm 1.500 USD mỗi lần còn D. bán dâm 7.000 USD/lần.

Chiều 30-8-2018, khi hai chân dài của giới showbiz đang bán dâm cho khách tại khách sạn C. trên đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 thì bị công an bắt quả tang, đưa về trụ sở làm việc. Tại công an, cả hai khai nhận chính Dũ là người môi giới mại dâm cho mình. Trong quá trình làm án, những người mua, bán dâm đã bị xử phạt hành chính.

Bị cáo Dũ bị truy tố đưa ra xét xử theo khoản 2 Điều 328 Bộ luật hình sự 2015, có khung phạt cao nhất là bảy năm tù với tình tiết môi giới nhiều lần, với hai người trở lên...